Galatasaray'da Fatih Terim, liglerin ertelenme ihtimali nedeniyle idmanı akşam saatine almıştı. Koronavirüs salgınıyla ilgili yetkililer arasında yapılacak görüşmelerin sonunda lig ertelenirse antrenman da iptal edilecek.

FATİH TERİM İNSİYATİF ALDI!

Galatasaray'da Fatih Terim, bu akşam yapılacak antrenmanı iptal etti. Sarı kırmızılılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılan toplantıdan çıkacak sonucu bekliyor.

