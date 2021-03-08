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Galatasaray'da Fatih Terim'den Martin Linnes kararı

08.03.2021 13:59 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Fatih Terim'den Martin Linnes kararı

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Galatasaray, dün de konuk ettiği Sivasspor ile 2-2 berabere kalıp şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Sivasspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Son 2 maçta 5 puan kaybeden Sarı-kırmızılılar, bu sonuçların ardından liderliği de kaybetti. Ankaragücü maçı 11'inden biri mecburi toplamda 6 değişiklik yapan teknik direktör Fatih Terim'in kadro tercihleri de maç sonrası tartışılırken, kalan 12 maçla ilgili futbolcular ve teknik heyet kenetlenme yaşadı. Tüm maçlarını kazanıp şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da, önümüzdeki hafta oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında da ilk 11'de değişiklikler yaşanacak.

BELHANDA CEZALI, LİNNES KULÜBEYE

Cezalı duruma düşen Belhanda'nın yokluğunda teknik direktör Fatih Terim, hafta boyunca yeni format üzerinde çalışma yapacak. Sivasspor maçında çok kritik hatalara imza Martin Linnes'e de kulübe yolu gözüktü.

FALCAO SEVİNCİ

Radamel Falcao'nun Sivasspor maçına ilk 11'de başlayıp 2 gol kaydetmesi ise Sarı-kırmızılılar adına en sevindirici gelişme oldu. Mostafa Mohamed de bu maçla cezasını tamamlarken, iki santrforun da formda ve hazır olması teknik heyetin elini güçlendirdi.

FEGHOULİ HAZIR DEĞİL

Sivasspor maçında sonradan oyuna dahil olan Sofiane Feghouli ise hazır bir görüntü vermedi. Son haftalara girilirken, Galatasaray'ın katkı beklediği Cezayirli futbolcuya özel antrenman programı planlanıyor.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
birde kendine bahane bulda fatih hoca ya hakemlere ya zemine ya topculara bahane bulur hep
bir GS li olarak bu fatih terime kim ceza kesecek
kesilmesi gereken bence fatih terimin bileti kim ne derse desin

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