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Galatasaray'da Fatih Terim ile ipler geriliyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.01.2021 19:32 | Son Güncelleme

ultrAslan'ın "İrfan Can için Göksel Gümüşdağ ile transfer görüşmesi yapmayın" şeklindeki açıklamasına kızan Fatih Terim'in, bu yüzden "Derin bir yalnızlık hissediyorum" dediği ortaya çıktı.

Galatasaray'da Fatih Terim ile ipler geriliyor!

Gençlerbirliği'ni 6-0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarının karşısına geçen Fatih Terim'in, açık açık "İrfan Can, Visca, Onyekuru ve Mostafa Mohamed'i istiyorum." demesi, camiada şaşkınlık yaratmıştı.

Genellikle transfer konularında isim vermeyen Terim'in, neden böyle bir davranışta bulunduğu ortaya çıktı.

Yönetimin transfer çalışmalarından memnun olmadığı için isim vererek kızgınlığını dile getiren 67 yaşındaki teknik adamın, ayrıca ultrAslan grubuna da cephe aldığı öğrenildi.

ultrAslan'ın "Galatasaray camiası sayesinde bir yerlere gelmiş, rakip kulüp başkanlığına eriştiğinde Galatasaray terbiyesini koruyamamış, Galatasaray SK üyeliğinden ihraç edildikten sonra kendini Galatasaray düşmanlığına adamış bu şahısla (Göksel Gümüşdağ) hiçbir transfer görüşmesi yapılmamalıdır." şeklindeki açıklamasına kızan Terim, "Derin bir yalnızlık hissediyorum." şeklinde konuşmuştu.

"BENİM ARKAMDA 25 MİLYON VAR"

Fatih Terim’in, "Olacak iş mi bu? Maçtan önce tüm takımın keyfini kaçırmaya, moralini bozmaya kimin hakkı var? Böyle deklerasyon mu olur? Benim arkamda 25 milyon var. Onlardan güç alıyorum." dediği öğrenildi.


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