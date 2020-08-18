Galatasaray'da Fatih Terim krizi! İpler kopuyor...

Galatasaray'da yönetim ile Fatih Terim arasında transfer krizi yaşanıyor. Tecrübeli hocanın, yeni sezonda istediği 4 oyuncu da elden kaçtı. Bu gelişme sonrasında ipler iyice gerildi. Mert Hakan, Mensah, Caner ve Kaan Ayhan ile temasa geçilmesine rağmen son noktanın konmaması Terim'i gerdi.
Mert Hakan ve Caner Erkin ezeli rakibi F.Bahçe'ye, Mensah ise Beşiktaş'a transfer oldu. Takvim'in haberine göre; Fatih Terim'in sessizliğini koruduğu ancak yakında basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.
G.Saray'da Fatih Terim, transfer konusunda yönetimle ilk kez sorun yaşamadı... Yakın zamanda Ozan Kabak'ın takımdan ayrılması konusunda Terim ve yönetim gerilim yaşamıştı.
Gomis'in satılması sonrasında Fatih Terim uzun süre forvetsiz kalmış ve kriz doğmuştu. Geçen sezon Arda Turan'ın transferi konusunda da yönetim ve Terim karşı karşıya gelmişti.
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