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Galatasaray'da Fatih Terim krizi! İpler kopuyor...

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.08.2020 17:36 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Mert Hakan, Mensah, Caner Erkin ve Kaan Ayhan’ın transfer edilememesi sonrası sessiz kalırken, yönetimle aralarında bir sorun olduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın, yakın bir zamanda transfer konularıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceği iddia ediliyor.

Galatasaray'da Fatih Terim krizi! İpler kopuyor...

Galatasaray'da yönetim ile Fatih Terim arasında transfer krizi yaşanıyor. Tecrübeli hocanın, yeni sezonda istediği 4 oyuncu da elden kaçtı. Bu gelişme sonrasında ipler iyice gerildi. Mert Hakan, Mensah, Caner ve Kaan Ayhan ile temasa geçilmesine rağmen son noktanın konmaması Terim'i gerdi.

EZELİ RAKİPLERİNE KAPTIRDILAR

Mert Hakan ve Caner Erkin ezeli rakibi F.Bahçe'ye, Mensah ise Beşiktaş'a transfer oldu. Takvim'in haberine göre; Fatih Terim'in sessizliğini koruduğu ancak yakında basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

OZAN KABAK ARAYI AÇMIŞTI

G.Saray'da Fatih Terim, transfer konusunda yönetimle ilk kez sorun yaşamadı... Yakın zamanda Ozan Kabak'ın takımdan ayrılması konusunda Terim ve yönetim gerilim yaşamıştı.

GOMIS VE ARDA ÖRNEKLERİ VAR

Gomis'in satılması sonrasında Fatih Terim uzun süre forvetsiz kalmış ve kriz doğmuştu. Geçen sezon Arda Turan'ın transferi konusunda da yönetim ve Terim karşı karşıya gelmişti.


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