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Galatasaray'da Fatih Terim 'psikolojisi bozuldu' dedi ve radikal bir karar aldı

22.03.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Radamel Falcao'nun son haftalardaki formu sebebiyle Kolombiyalı golcüyü kesmen istemeyen ve çift forvete dönen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Mustafa Muhammed'de yaşanan düşüş sonrası yeniden tek forvete dönüyor. Hatayspor deplasmanında eski sisteme dönüşle beraber Onyekuru gibi isimler de tekrar formasına kavuşacak.

Galatasaray'da Fatih Terim 'psikolojisi bozuldu' dedi ve radikal bir karar aldı

Falcao'nun formuna karşın Mustafa Muhammed'in düşüşe geçmesi, Fatih Terim'in radikal bir karar almasına neden oldu. Galatasaray'ın teknik patronu, Hatay deplasmanı ile beraber tek forvetli sisteme dönüp, ileri uçta Mısırlı forveti oynatmayı planlıyor.

MUSTAFA MUHAMMED PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENDİ

Muhammed'in Falcao ile oynadığı zaman psikolojik olarak etkilendiği ve gol bölgesinden uzaklaştığını tespit eden sarı-kırmızılı teknik kadro, bu nedenle tekrar eski düzene dönme kararı aldı. Takımın alışkanlıklarının da bunda etkili olduğu belirtildi.

HIZLI KANATLAR DA GERİ DÖNECEK

Tek forvetli sisteme dönüşle beraber yine hızlı kenar oyuncuları tercih edilecek.

Mustafa Muhammed iki maçtır sessiz kalırken, tekrar eski formasyona dönülmesiyle beraber çıkışa geçmesi hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
imparator Fatih Terim.Türkiyedir Galatasaray
Mustafa'da düşüş psikolojik değil fizyolojiktir.Ben geldikten 1 ay sonra görün düşecektir demiştim zaten.Bu çocuk çok genç hayatında ülkesi Mısır hariç bir yere gitmemiş.Orada da aile baskısı altındaydı şimdi İstanbul gecelerini öğrenmesi,rus kadınlarla tanışması için 1 ay yeterliydi.Artık bu adamın aklında ne antrenman ne maç vardır kadınlardan başka bir şey yoktur maalesef durum böyle.peşine de sakatlıklar gelir bunu da yazın
hakemler bozmustur

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