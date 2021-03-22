Galatasaray'da Fatih Terim 'psikolojisi bozuldu' dedi ve radikal bir karar aldı

Falcao'nun formuna karşın Mustafa Muhammed'in düşüşe geçmesi, Fatih Terim'in radikal bir karar almasına neden oldu. Galatasaray'ın teknik patronu, Hatay deplasmanı ile beraber tek forvetli sisteme dönüp, ileri uçta Mısırlı forveti oynatmayı planlıyor.

MUSTAFA MUHAMMED PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENDİ

Muhammed'in Falcao ile oynadığı zaman psikolojik olarak etkilendiği ve gol bölgesinden uzaklaştığını tespit eden sarı-kırmızılı teknik kadro, bu nedenle tekrar eski düzene dönme kararı aldı. Takımın alışkanlıklarının da bunda etkili olduğu belirtildi.

HIZLI KANATLAR DA GERİ DÖNECEK

Tek forvetli sisteme dönüşle beraber yine hızlı kenar oyuncuları tercih edilecek.

Mustafa Muhammed iki maçtır sessiz kalırken, tekrar eski formasyona dönülmesiyle beraber çıkışa geçmesi hedefleniyor.

