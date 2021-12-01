Galatasaray'da Fatih Terim rotasyona pişman oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki zorlu Marsilya maçı dönüşü Yeni Malatya deplasmanında bazı futbolcularını dinlendirmek isteyen Fatih Terim, bir kez daha rotasyon kararından pişman oldu.

İdeal 11'ini artık bozmak istemeyen tecrübeli teknik adam, forvet arkasında Kerem, Cicaldau, Feghouli üçlüsünde ısrar edecek.

Merkezde Berkan-Taylan ikilisine alternatif arayan Terim, ileri uçta da Diagne, Mohamed ve Halil arasında bir tercih yapacak.

FORVET İÇİN KARARINI VERDİ

Çift forvete dönülmesi durumunda Berkan- Cicaldau merkeze geçerken, Halil forvet arkasında görev alacak.



