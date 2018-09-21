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Galatasaray'da Feghouli gerçekleri

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.09.2018 09:09 | Son Güncelleme

Galatasaray'da, 3 milyon 850 bin Euro yıllık ücret alan Sofiane Feghouli'ye Dursun Özbek yönetimi, 72 bin Euro ev kirası ve 8 adet de Business Class uçak bileti vermiş. 1 milyon 920 bin Euro menajer komisyonu ise peşin ödendi. İşte Feghouli gerçekleri...

Galatasaray'da Feghouli gerçekleri

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddeden Sofiane Feghouli, Galatasaray'da önce ilk 11'den kesildi. Süper Lig'de 5 haftadır yedek soyunan Cezayirli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova sınavında ise tribündeydi.

Garanti ücreti 3 milyon 850 bin Euro, 20 maç bonusu 150 bin Euro, şampiyonluk primi 200 bin dolar olan ve puan başına 5 bin Euro alan Cezayirli yıldızın Dursun Özbek döneminde imzaladığı sözleşmesinde yazan ancak KAP'a bildirilmeyen detaylar da ortaya çıktı.

Bonuslarla 4.5 milyon Euro kazanan Feghouli için sarı-kırmızılılar, ekstradan yıllık 72 bin Euro ev kirası ve 8 adet Business-Class uçak parası veriyor. Ayrıca Feghouli'nin 1 milyon 920 bin Euro tutan 5 senelik menajerlik komisyonunu G.Saray'ın geçen sezon peşin ödediği öğrenildi. Aldığı paraya bakan ve yedek kalmayı umursamayan Feghouli, bunun bedelini kadro dışı kalarak ödedi.

(MİLLİYET)

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