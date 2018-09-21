Galatasaray'da Feghouli gerçekleri

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddeden Sofiane Feghouli, Galatasaray'da önce ilk 11'den kesildi. Süper Lig'de 5 haftadır yedek soyunan Cezayirli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova sınavında ise tribündeydi.
Garanti ücreti 3 milyon 850 bin Euro, 20 maç bonusu 150 bin Euro, şampiyonluk primi 200 bin dolar olan ve puan başına 5 bin Euro alan Cezayirli yıldızın Dursun Özbek döneminde imzaladığı sözleşmesinde yazan ancak KAP'a bildirilmeyen detaylar da ortaya çıktı.
Bonuslarla 4.5 milyon Euro kazanan Feghouli için sarı-kırmızılılar, ekstradan yıllık 72 bin Euro ev kirası ve 8 adet Business-Class uçak parası veriyor. Ayrıca Feghouli'nin 1 milyon 920 bin Euro tutan 5 senelik menajerlik komisyonunu G.Saray'ın geçen sezon peşin ödediği öğrenildi. Aldığı paraya bakan ve yedek kalmayı umursamayan Feghouli, bunun bedelini kadro dışı kalarak ödedi.
(MİLLİYET)
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