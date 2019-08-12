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Galatasaray'da Feghouli'nin durumu iyi

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.08.2019 12:55 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, böbrek taşı ameliyatı oldu.

Galatasaray'da Feghouli'nin durumu iyi

Sarı-kırmızılı takımın Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçının dönüşünde böbrek sancısı şikayeti olan Sofiane Feghouli ameliyat oldu.

Galatasaray'dan oyuncunun durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Floransa dönüşü uçakta renal kolik (böbrek sancısı) şikayeti olan oyuncumuz Sofiane Feghouli sponsor hastanemiz Liv Hospital Üroloji kliniğinde Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi başkanlığında endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sofiane Feghouli Galatasaray Spor Toto Süper Lig fiorentina

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