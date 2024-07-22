Galatasaray'da Fernando Muslera krizi! Duyunca çok sinirlendi, başkana tepki gösterdi

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray transferde henüz beklenen adımları atamazken, yönetimin ağır hareket etmesi camianın tepkisine neden olmaya devam ediyor.

Sarı-Kırmızılılar'da tüm bunlar yaşanırken, bir kriz daha baş gösterdi.

HALA MAAŞ ÖDÜYOR

Bir dönem Galatasaray’da da çalışan İskender Baydar, GS TV’nin kapatılmasına rağmen Dursun Özbek’in kendi kararıyla son Genel Yayın Yönetmeni Bahri Havadır’a maaş ödediğini açıkladı.

Dursun Özbek’in bu kararı taraftarların tepkisini çekerken sürpriz bir ismin daha olaydan rahatsız olduğu ortaya çıktı.

MUSLERA RAHATSIZ OLDU

Bahri Havadır’ı sevmediği bilinen Fernando Muslera’nın Dursun Özbek’e bu nedenden ötürü kırgın olduğu ifade edildi.

"MUSLERA GOMIS İLE KAVGA ETTİ" DEMİŞTİ

2018 yılında bir televizyon programına katılan Bahri Havadır Muslera’nın bir takım yemeğinde Gomis ile kavga ettiğini söylemişti.

"ONUN ADINA UTANIYORUM"

Daha sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Uruguaylı kaleci, "Dün bir TV kanalında yapılan programda Bahri Havadır adlı eski Galatasaray çalışanı kişi, ismimi kullanarak gerçek ve ahlak dışı ve çirkin bir iddiada bulunmuştur. Bu kişinin ağzından çıkan tek bir kelimenin doğru olmadığını onun adına utanarak ben söylüyorum" ifadelerini kullanmıştı.