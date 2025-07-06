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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine gelecek isim belli oldu! İtalyan basınının iddiasına göre Mile Svilar için teklif bile yapıldı...

Süper lig takımlarından Galatasaray Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleyi emanet edecek yeni bir isim arıyor. İtalya ligi ekiplerinden Roma’nın kalesini koruyan Mile Svilar için Cimbom’un teklif bile yaptığı iddia edildi.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine gelecek isim belli oldu! İtalyan basınının iddiasına göre Mile Svilar için teklif bile yapıldı...
Burak Kavuncu

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’da Fernando Muslera sonrası kalecinin kim olacağı büyük merak konusu. Sarı kırmızılılarda kaleci listesindeki isimler ile görüşmeler devam ederken listeye yeni bir isim daha eklendi. İtalyan basının iddiasına göre Roma’nın file bekçisi Mile Svilar Cimbom’un radarında.

YILLIK 6 MİLYON MAAŞ!

Galatasaray da Fernando Muslera nın yerine gelecek isim belli oldu! İtalyan basınının iddiasına göre Mile Svilar için teklif bile yapıldı... 1

İtalya basınından La Repubblica'da yer alan haberde sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki Sırp file bekçisine yıllık 6 milyon euro net maaş teklif etti. Şu an için kulüpler arasında resmi bir görüşme gerçekleşmezken, Galatasaray'ın oyuncuyla temas kurduğu ve transfer için ciddi bir hazırlık yaptığı bildirildi.

SON SEZON PERFORMANSI BEĞENİLİYOR

Galatasaray da Fernando Muslera nın yerine gelecek isim belli oldu! İtalyan basınının iddiasına göre Mile Svilar için teklif bile yapıldı... 2

Mile Svilar geçtğimiz sezon Roma formasıyla 51 maça çıkarken, bu müsabakaların 19'unda kalesinde gol görmeyerek göz doldurdu.

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