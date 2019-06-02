SPOR

Galatasaray'da flaş Kostas Mitroglou kararı

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.06.2019 12:33 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın devre arasında Olimpik Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiraladığı Kostas Mitroglou'yla ilgili Fransa'dan gündemi sarsan bir iddia geldi. Sarı kırmızılı yöneticilerin geçtiğimiz hafta Yunan golcüye ayrılık kararını ilettikleri öne sürüldü.

Galatasaray'da flaş Kostas Mitroglou kararı

Galatasaray, devre arasında 1,5 yıllığına kiralanan ve sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Kostas Mitroglou ile ilgili flaş bir karar vermeye hazırlanıyor. Ülkenin saygın spor gazetesi L'Equipe "Galatasaray, Mitroglou'nu artık istemiyor" başlığıyla okuyucularına duyurduğu özel haberinde, sarı kırmızılı kulübün deneyimli santrforla yollarını ayırmak istediğini yazdı. Galatasaray'ın Yunan golcüye ve çevresine bu kararını bildirdiği ve kısa süre içinde ayrılığın resmileşebileceği de belirtildi.

Marsilya'da da "istenmeyen adam" olan Kostas Mitroglou'nun, dünya futboluna adını duyurduğu Olympiakos'a geri dönmeyi düşündüğü kaydedildi. Mathieu Valbuena'yı kadrosuna katan Yunan ekibinin, 31 yaşındaki eski golcüleri için de bir teklif hazırlığında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Cimbom'da yalnızca 9 maçta boy gösterebilen ve 2 gol atabilen 31 yaşındaki golcünün bundan sonraki rotasının ise ya bonservisini elinde bulunduran Olimpik Marsilya ya da Yunan ekibi olacağı öğrenildi.

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Galatasaray Olimpik Marsilya kostas mitroglou Olympiakos

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