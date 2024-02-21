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  4. Galatasaray'da forma giyen Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman'ın sözleşmesi uzatılmayacak!

Galatasaray'da forma giyen Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman'ın sözleşmesi uzatılmayacak!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.02.2024 11:50 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da forma giyen Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman için Sarı-Kırmızılı yönetimden dikkat çeken bir hamle geldi. İşte detaylar...

Hamza Akman

Hamza Akman

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray alt yapısında yetişen ve A Takıma kadar yükselen genç oyuncu Hamza Akman ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda forma şansı bulmakta zorlanan yıldız adayının, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldığı öğrenildi.

YENİ TAKIMI...

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19 yaşındaki genç orta sahanın, Kopenhag ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

3'NCÜ FUTBOLCU...

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Galatasaray'ın altyapısından yetişen Hamza, böylece Mustafa Kapı ve Bartuğ Elmaz'dan sonra altyapıdan yetişip takımdan ayrılan 3. oyuncu olacak. 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon a takım seviyesinde sadece 1 maça çıkarken; U19 Süper Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'nde 14 maçta forma giydi.

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