Galatasaray'da forma giyen Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman'ın sözleşmesi uzatılmayacak!

Galatasaray alt yapısında yetişen ve A Takıma kadar yükselen genç oyuncu Hamza Akman ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda forma şansı bulmakta zorlanan yıldız adayının, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldığı öğrenildi.

YENİ TAKIMI...

19 yaşındaki genç orta sahanın, Kopenhag ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

3'NCÜ FUTBOLCU...

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Hamza, böylece Mustafa Kapı ve Bartuğ Elmaz'dan sonra altyapıdan yetişip takımdan ayrılan 3. oyuncu olacak. 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon a takım seviyesinde sadece 1 maça çıkarken; U19 Süper Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'nde 14 maçta forma giydi.





