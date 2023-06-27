Galatasaray'da forma sponsoru belli oldu! Resmi açıklama sonrası stadyum için o iddia ortaya atıldı...

Galatasaray Kulübü, forma göğüs reklamı için araç kiralama firması SIXT ile olan sponsorluk anlaşmasının devam ettirileceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2020-21 sezonundan itibaren Galatasaray Futbol A Takımı'nın ana sponsoru olan SIXT rent a car, Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk ön anlaşmasını imzalayarak kulübümüze verdiği desteği devam ettiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Anlaşmanın detaylarının temmuz ayında yapılacak toplantıda açıklanacağı belirtilerek, "Ön anlaşma uyarınca Galatasaray Futbol A Takımı, formasının göğüs kısmında SIXT rent a car markasını taşımaya devam edecek. Türk futboluna ve Galatasaray markasına olan sarsılmaz inancı için sponsorumuza teşekkür ederiz. Şimdi daha güçlü bir Galatasaray ile daha büyük zaferlere ulaşmanın zamanı." denildi.

'STADYUMA DA SPONSOR OLACAK' İDDİASI

Öte yandan forma sponsoru SIXT'in Galatasaray'a stadyum isim sponsorluğu da yapacağı öne sürüldü.



