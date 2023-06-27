SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da forma sponsoru belli oldu! Resmi açıklama sonrası stadyum için o iddia ortaya atıldı...

Galatasaray'da forma sponsoru belli oldu! Resmi açıklama sonrası stadyum için o iddia ortaya atıldı...

27.06.2023 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, SIXT rent a car ile olan sponsorluk anlaşmasının yenilendiğini açıkladı. Sarı - kırmızılılardan yapılan resmi duyuruda, "Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk ön anlaşması." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da forma sponsoru belli oldu! Resmi açıklama sonrası stadyum için o iddia ortaya atıldı...

Galatasaray Kulübü, forma göğüs reklamı için araç kiralama firması SIXT ile olan sponsorluk anlaşmasının devam ettirileceğini duyurdu.

AA-20230205-30181420-30181418-GALATASARAY_TRABZONSPOR (Large)

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2020-21 sezonundan itibaren Galatasaray Futbol A Takımı'nın ana sponsoru olan SIXT rent a car, Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk ön anlaşmasını imzalayarak kulübümüze verdiği desteği devam ettiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Anlaşmanın detaylarının temmuz ayında yapılacak toplantıda açıklanacağı belirtilerek, "Ön anlaşma uyarınca Galatasaray Futbol A Takımı, formasının göğüs kısmında SIXT rent a car markasını taşımaya devam edecek. Türk futboluna ve Galatasaray markasına olan sarsılmaz inancı için sponsorumuza teşekkür ederiz. Şimdi daha güçlü bir Galatasaray ile daha büyük zaferlere ulaşmanın zamanı." denildi.

'STADYUMA DA SPONSOR OLACAK' İDDİASI

AA-20230508-31081840-31081832-GALATASARAY_MEDIPOL_BASAKSEHIR (Large)

Öte yandan forma sponsoru SIXT'in Galatasaray'a stadyum isim sponsorluğu da yapacağı öne sürüldü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray, Yusuf Demir transferi yüzünden ceza ödedi iddiası!Galatasaray, Yusuf Demir transferi yüzünden ceza ödedi iddiası!
Miha Zajc'ın temsilcisinden açıklama geldi!Miha Zajc'ın temsilcisinden açıklama geldi!
Tüm dünya Arda Güler'in bu videosunu paylaşıyor! Rekor kırdı...Tüm dünya Arda Güler'in bu videosunu paylaşıyor! Rekor kırdı...
Anahtar Kelimeler:
galatasaray sponsor devam edecek da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Lüks villası, 8.5 milyon lira değerinde arabası var! Polis olduğu ortaya çıktı kimse inanamadı…

Lüks villası, 8.5 milyon lira değerinde arabası var! Polis olduğu ortaya çıktı kimse inanamadı…

Memur maaş zammı için çifte torba yasa!

Memur maaş zammı için çifte torba yasa!

Icardi'nin yeni adresi çok büyük ihtimalle belli oldu...

Icardi'nin yeni adresi çok büyük ihtimalle belli oldu...

İrfan Can Kahveci'nin anlaşma aşamasına geldiği takım çok tanıdık...

İrfan Can Kahveci'nin anlaşma aşamasına geldiği takım çok tanıdık...

Arda Güler transferi için Fatih Terim'e telefon geldi!

Arda Güler transferi için Fatih Terim'e telefon geldi!

Dünya devi Avrupa'dan men ediliyor! Zaniolo...

Dünya devi Avrupa'dan men ediliyor! Zaniolo...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Denizde oyun oynuyorlardı! Yanlarına yaklaşıp taciz etti

Denizde oyun oynuyorlardı! Yanlarına yaklaşıp taciz etti

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Her satırı korkunç! Saplantılı aşık kıskançlık krizine girdi

Her satırı korkunç! Saplantılı aşık kıskançlık krizine girdi

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.