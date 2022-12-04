SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da forvet transferi tamam! Icardi'nin pabucu dama atılmak üzere...

Galatasaray'da forvet transferi tamam! Icardi'nin pabucu dama atılmak üzere...

04.12.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Dünya Kupası dönüşü kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız golcü Moussa Dembele ile her konuda anlaşma sağladı. Seferovic'in performansından memnun kalmayan Galatasaray yönetimi, Icardi'nin yanına Moussa Dembele'yi transfer edip şampiyonluk yolunda daha da iddialı konuma gelmek istiyor.

Galatasaray'da forvet transferi tamam! Icardi'nin pabucu dama atılmak üzere...
Moussa Dembele

Moussa Dembele

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Moussa Dembele'nin yeni takımı belli oluyor. Bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan yıldız oyuncu ile sarı-kırmızılı yönetim her konuda anlaşma sağladı.

SEFEROVIC VE GOMIS GİDİYOR

gomis_ve_seferovic_galibiyeti_degerlendirdi_1662411784_2405

Seferovic ve Gomis ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, Lyon'da forma giyen Moussa Dembele ile prensip anlaşmasına vardı. Henüz 26 yaşında olan yıldız golcünün Galatasaray'a gelmeyi kabul ettiği öğrenildi.

LYON İLE KONUŞULUYOR

638445f35cf3b00bcc254fae

Moussa Dembele ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar şimdi Lyon ile görüşme halinde. Bonservis konusunda da anlaşılması durumunda Dünya Kupası'nın ardından yıldız golcü ile sözleşme imzalanacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ezeli rakip ile gizli görüşme gerçekleştirdiEzeli rakip ile gizli görüşme gerçekleştirdi
Fenerbahçeliler Alex de Souza'yı defterden sildi!Fenerbahçeliler Alex de Souza'yı defterden sildi!
İran milli takımının elenmesini kutlayan bir kişi, başından vurularak öldürüldü!İran milli takımının elenmesini kutlayan bir kişi, başından vurularak öldürüldü!
Anahtar Kelimeler:
Moussa Dembele galatasaray yaşında iyet

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun paylaşımı gündem oldu

İmamoğlu'nun paylaşımı gündem oldu

Savcı Sayan talimat verdi, 5 market mühürlendi

Savcı Sayan talimat verdi, 5 market mühürlendi

Süper Lig'in yıldızı Dünya Kupası'na damga vurdu!

Süper Lig'in yıldızı Dünya Kupası'na damga vurdu!

Fenerbahçeliler Alex de Souza'yı defterden sildi!

Fenerbahçeliler Alex de Souza'yı defterden sildi!

Hazırlık maçının son dakikasında olay!

Hazırlık maçının son dakikasında olay!

Jorge Jesus, taraftarları üzen haberi verdi!

Jorge Jesus, taraftarları üzen haberi verdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Duvarına fotoğrafını astığı kahramanı annesinin katili çıktı!

Duvarına fotoğrafını astığı kahramanı annesinin katili çıktı!

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.