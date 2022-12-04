Galatasaray'da forvet transferi tamam! Icardi'nin pabucu dama atılmak üzere...

Moussa Dembele'nin yeni takımı belli oluyor. Bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan yıldız oyuncu ile sarı-kırmızılı yönetim her konuda anlaşma sağladı.

SEFEROVIC VE GOMIS GİDİYOR

Seferovic ve Gomis ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, Lyon'da forma giyen Moussa Dembele ile prensip anlaşmasına vardı. Henüz 26 yaşında olan yıldız golcünün Galatasaray'a gelmeyi kabul ettiği öğrenildi.

LYON İLE KONUŞULUYOR

Moussa Dembele ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar şimdi Lyon ile görüşme halinde. Bonservis konusunda da anlaşılması durumunda Dünya Kupası'nın ardından yıldız golcü ile sözleşme imzalanacak.



