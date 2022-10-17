Galatasaray'da gelenler, gidenleri arattı! Taraftar oturdu, kara kara düşünüyor...

Galatasaray'daki gol sıkıntısı gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Diagne'yi sezon başında Karagümrük'e gönderen ve gollerine orada devam eden yıldız oyuncu taraftarları şimdiden pişman etti. Fransa'nın Nantes ekibine yollanan Mostafa Mohamed de yeniden parlamaya devam ediyor.

DIAGNE VE MOHAMED 8 GOL 3 ASİST

Diagne ve Mostafa Mohamed adeta Galatasaray yönetimine nazire yapıyor. Gittikleri takımlarda toplamda 8 gol 3 asist yapan ikili, Galatasaraylı taraftarların parmaklarını ısırttı. Bu ikilinin yerine gelen isimler ise adeta nal topluyor.

GOL ATAMIYORLAR

35 yaşındaki Belçikalı Mertens, 487 dakika süre aldığı 8 Süper Lig maçında ne gol ne de asist üretebildi. 30 yaşınaki Seferovic ise 362 dakika süre aldığı 7 maçta hiçbir skor katkısı yapamadı. Bunların yanında Icardi de hiçbir gol ya da asist yapamadı.



