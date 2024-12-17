Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi! Takımdan ayrılmak için yönetime şart sundu

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in geleceği belli oluyor. Trabzonspor maçının geniş kadrosuna alınmayarak üstü çizilen Faslı oyuncu, takımdan ayrılmaya karar verdi.

OKAN BURUK'UN GÖZÜNE GİREMEDİ

Gösterdiği performansla bir türlü Okan Buruk'un gözüne giremeyen Hakim Ziyech'in menajerine talimat verdiği ve devre arasında başka bir takıma gitmek istediği ifade edildi.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ İLETTİ

Galatasaray'ın yabancı sınırı konusunda belini büken Ziyech'in sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediği fakat buna bir şart sunduğu aktarıldı. Galatasaray'dan 2 milyon 850 bin Euro kazanan Ziyech'in bu maaş standartlarının karşılanması durumunda devre arasında gitmek istediği yazıldı.