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Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi! Takımdan ayrılmak için yönetime şart sundu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.12.2024 17:06
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Galatasaray'da gözden düşen Hakim Ziyech'in takımdan ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Faslı oyuncu, devre arasında transfer olabilmek için sarı-kırmızılılara şart sunduğu belirtildi.

Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi! Takımdan ayrılmak için yönetime şart sundu
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Hakim Ziyech'in geleceği belli oluyor. Trabzonspor maçının geniş kadrosuna alınmayarak üstü çizilen Faslı oyuncu, takımdan ayrılmaya karar verdi.

OKAN BURUK'UN GÖZÜNE GİREMEDİ

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Gösterdiği performansla bir türlü Okan Buruk'un gözüne giremeyen Hakim Ziyech'in menajerine talimat verdiği ve devre arasında başka bir takıma gitmek istediği ifade edildi.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ İLETTİ

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Galatasaray'ın yabancı sınırı konusunda belini büken Ziyech'in sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediği fakat buna bir şart sunduğu aktarıldı. Galatasaray'dan 2 milyon 850 bin Euro kazanan Ziyech'in bu maaş standartlarının karşılanması durumunda devre arasında gitmek istediği yazıldı.

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galatasaray hakim ziyech
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