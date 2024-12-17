Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi! Takımdan ayrılmak için yönetime şart sundu

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in geleceği belli oluyor. Trabzonspor maçının geniş kadrosuna alınmayarak üstü çizilen Faslı oyuncu, takımdan ayrılmaya karar verdi.
Gösterdiği performansla bir türlü Okan Buruk'un gözüne giremeyen Hakim Ziyech'in menajerine talimat verdiği ve devre arasında başka bir takıma gitmek istediği ifade edildi.
Galatasaray'ın yabancı sınırı konusunda belini büken Ziyech'in sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediği fakat buna bir şart sunduğu aktarıldı. Galatasaray'dan 2 milyon 850 bin Euro kazanan Ziyech'in bu maaş standartlarının karşılanması durumunda devre arasında gitmek istediği yazıldı.
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