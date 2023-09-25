Galatasaray'da Hakim Ziyech şoku! İstanbulspor maçı öncesi keyifleri kaçıran gelişme

Sezona bomba gibi başlayan ve gösterdiği performansla taraftarların kısa süre içinde sevgilisi haline gelen Hakim Ziyech'ten moral bozacak bir haber geldi.

İSTANBULSPOR MAÇINDA YOK

Başakşehir maçından sonra bacağındaki ağrılar geçmeyen Faslı oyuncu, takımın antrenmanlarına katılamadı ve tedavisine başlandı. Ziyech'in riske edilmeyerek İstanbulspor maçı kadrosuna alınması beklenmiyor.

PERFORMANSI TARAFTARI MUTLU ETTİ

Süre aldığı maçlarda gösterdiği performansla taraftarı mutlu eden Ziyech'in tam form tutmuşken sakatlanması sarı-kırmızılı taraftarın keyfini kaçırdı.

