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Galatasaray'da Hakim Ziyech şoku! İstanbulspor maçı öncesi keyifleri kaçıran gelişme

25.09.2023 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Başakşehir maçı sonrası ağrıları geçmeyen Ziyech takımla çalışmadı. Yıldız oyuncunun yarın oynanacak İstanbulspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sezona bomba gibi başlayan ve gösterdiği performansla taraftarların kısa süre içinde sevgilisi haline gelen Hakim Ziyech'ten moral bozacak bir haber geldi.

İSTANBULSPOR MAÇINDA YOK

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Başakşehir maçından sonra bacağındaki ağrılar geçmeyen Faslı oyuncu, takımın antrenmanlarına katılamadı ve tedavisine başlandı. Ziyech'in riske edilmeyerek İstanbulspor maçı kadrosuna alınması beklenmiyor.

PERFORMANSI TARAFTARI MUTLU ETTİ

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Süre aldığı maçlarda gösterdiği performansla taraftarı mutlu eden Ziyech'in tam form tutmuşken sakatlanması sarı-kırmızılı taraftarın keyfini kaçırdı.

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