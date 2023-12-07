Galatasaray'da hareketli günler! Taraftarın sevgilisi Lucas Torreira'nın menajeri İstanbul'a çağrıldı

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Arsenal'den transfer ettiği ve elde edilen şampiyonlukta büyük rolü olan Lucas Torreira, bu sezon da ortaya koyduğu oyunla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Uruguaylı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

MENAJERİ İSTANBUL'A ÇAĞRILDI

Takvim'in haberine göre Galatasaray Yönetimi, yıldız futbolcunun menajerini İstanbul'a davet etti.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Haberin devamında sarı - kırmızılıların Torreira ile yeni sözleşme imzalama kararı aldığı aktarıldı.

ÜCRETİNE ZAM BEKLENİYOR

Mevcut maaşı 2 milyon 750 bin euro olan Torreira'nın ücretine zam yapılmasının planlandığı belirtildi. Galatasaray'ın kısa süre içinde Torreira'nın menajeriyle görüşeceği ve teklif sunacağı kaydedildi.

Bu sezon sarı - kırmızılı formayla 20 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.





