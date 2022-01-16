SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Hatay mağlubiyeti sonrası isyan bayrakları çekildi: Bunun bedelini herkes öder

Galatasaray'da Hatay mağlubiyeti sonrası isyan bayrakları çekildi: Bunun bedelini herkes öder

16.01.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Hatayspor'a 4-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı camiada hakem yönetimine büyük tepki var. Galatasaraylı yönetici Nihat Kırmızı maç sonunda yaptığı açıklamada, "Hakemler konusunda TFF'yi göreve çağırıyorum. Biz adaletli yönetim istiyoruz. Galatasaray, Türkiye ve dünyanın en büyük camialarından. Kimse Galatasaray'la oyun oynamasın. Pişman olurlar! "Galatasaray haksızlığa uğrarsa herkes bunun bedelini öder" dedi.

Galatasaray'da Hatay mağlubiyeti sonrası isyan bayrakları çekildi: Bunun bedelini herkes öder

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray yeni hocası Domenec Torrent yönetiminde ilk maçında Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızı karşılaşmanın ardından maç içindeki kararlarıyla tepki çeken hakem Erkan Özdamar'a sert tepki gösterdi.

"BUNUN BEDELİNİ HERKES ÖDER"

TFF'ye seslenen Nihat Kırmızı, "Hakemler konusunda TFF'yi göreve çağırıyorum. Biz adaletli yönetim istiyoruz. Galatasaray, Türkiye ve dünyanın en büyük camialarından. Kimse Galatasaray'la oyun oynamasın. Pişman olurlar! "Galatasaray haksızlığa uğrarsa herkes bunun bedelini öder. Türk futbolunun %70, %80'i Galatasaray'dır. Biz olmazsak Avrupa'ya takım gönderemeyiz." ifadelerini kullandı.

atakas-hatayspor-galatasaray-macinin-ardindan-2-14670642_osd

"BUNLAR OLSA OLSA FENERBAHÇE TARAFTARIDIR"

Fatih Terim'le ilgili de konuşan Kırmızı, "Bazen yol ayrılıkları oluyor. Düşmanlık gibi algı yaratılıyor. Büyük ayrılık gibi görünmesin. Fatih hocamız bundan sonra da büyük hizmetler verecektir. En çok Fatih hoca kazanmamızı ister. Hiç kimse Fatih hocanın adını kullanarak sosyal medyadan operasyon yapıyoruz demesin. Bunlar olsa olsa ya Fenerbahçeli, ya da başka kulüp taraftarıdır." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldıTerim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Galatasaray için tehlike çanları çalıyor! Hatay tribünlerinden yapılan tezahürat sarı-kırmızılıları çıldırttıGalatasaray için tehlike çanları çalıyor! Hatay tribünlerinden yapılan tezahürat sarı-kırmızılıları çıldırttı
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! "Zuhal Topal'daki halin..."

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! "Zuhal Topal'daki halin..."

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

Yeni muhtarlık düzenlemesi geliyor!

Yeni muhtarlık düzenlemesi geliyor!

Gözler bu haftaki Kabine Toplantısında! Kritik konular...

Gözler bu haftaki Kabine Toplantısında! Kritik konular...

Galatasaray'da ilk ayrılık! Yıldız futbolcunun kaderi Torrent'le de değişmedi

Galatasaray'da ilk ayrılık! Yıldız futbolcunun kaderi Torrent'le de değişmedi

Yeni PCR testi genelgesi!

Yeni PCR testi genelgesi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Domenec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo'ya tepki yağıyor!

Domenec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo'ya tepki yağıyor!

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Kimse bunu beklemiyordu!

Kimse bunu beklemiyordu!

Sözleri antrenmana damga vurdu! Torrent çok hızlı başladı

Sözleri antrenmana damga vurdu! Torrent çok hızlı başladı

Fatih Terim yol planını çoktan çizdi! Yeni adresi...

Fatih Terim yol planını çoktan çizdi! Yeni adresi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.