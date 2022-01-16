Galatasaray'da Hatay mağlubiyeti sonrası isyan bayrakları çekildi: Bunun bedelini herkes öder

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray yeni hocası Domenec Torrent yönetiminde ilk maçında Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızı karşılaşmanın ardından maç içindeki kararlarıyla tepki çeken hakem Erkan Özdamar'a sert tepki gösterdi.

"BUNUN BEDELİNİ HERKES ÖDER"

TFF'ye seslenen Nihat Kırmızı, "Hakemler konusunda TFF'yi göreve çağırıyorum. Biz adaletli yönetim istiyoruz. Galatasaray, Türkiye ve dünyanın en büyük camialarından. Kimse Galatasaray'la oyun oynamasın. Pişman olurlar! "Galatasaray haksızlığa uğrarsa herkes bunun bedelini öder. Türk futbolunun %70, %80'i Galatasaray'dır. Biz olmazsak Avrupa'ya takım gönderemeyiz." ifadelerini kullandı.

"BUNLAR OLSA OLSA FENERBAHÇE TARAFTARIDIR"

Fatih Terim'le ilgili de konuşan Kırmızı, "Bazen yol ayrılıkları oluyor. Düşmanlık gibi algı yaratılıyor. Büyük ayrılık gibi görünmesin. Fatih hocamız bundan sonra da büyük hizmetler verecektir. En çok Fatih hoca kazanmamızı ister. Hiç kimse Fatih hocanın adını kullanarak sosyal medyadan operasyon yapıyoruz demesin. Bunlar olsa olsa ya Fenerbahçeli, ya da başka kulüp taraftarıdır." dedi.

