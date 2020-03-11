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Galatasaray'da Henry Onyekuru idmanı yarıda bıraktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.03.2020 13:48 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmada ağrı hisseden Henry Onyekuru tedbir amaçlı olarak antrenmanı yarıda bıraktı.

Galatasaray’da Beşiktaş derbisi mesaisi sürüyor. Teknik Direktör Fatim Terim yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardında düz koşu yapan Galatasaraylı futbolcular, daha sona pas çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, antrenmanın kalan bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı. İdman sırasında Fatih Terim’in oyuncular ile sık sık bir araya gelerek birebir görüşmeler yapması dikkatlerden kaçmadı.

Sakatlığı bulunan Adem Büyük antrenmanda yer almazken, idman sırasında ağrı hisseden Onyekuru ise kulüp doktoru Yener İnce ve Teknik Direktör Fatih Terim ile görüştükten sonra tedbir amaçlı olarak antrenmanı yarıda bıraktı.

(İHA)


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Galatasaray Henry Onyekuru Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
şikeci fetoşların hakemleri var yeter mesut bakal bize gs bir çanta dolusu para yoladı soyunma odasını diyor sıfır jip parasıydı diyor son 10 şapiyonluğu şaibeli futbolda tff de fetö temizliği olmasa bu gs daha çok şike yapar son 10 şapiyonluğu şaibelidir.
Mesut Bakkal'dan şok itiraf: Galatasaray'dan teşvik primi aldık! SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | 10.03.2020 21:48 | Son Güncelleme 10.03.2020 22:01 Süper Lig'de pek çok takımı çalıştıran eski futbolcu Mesut Bakkal, Galatasaray ve Beşiktaş ile gündemi sarsacak itirafta bulundu. Bakkal, 1986-1987 sezonunda Denizlispor'da oynarken, Beşiktaş ile Galatasaray'ın şampiyonluk için yarıştığını, kendisinin de içinde bulunduğu Denizlisporlu oyuncuların Galatasaray'dan teşvik primi aldığını belirtti.
Teşvik primi vemeyenmi var?
Birşey olmaz istirahat amaçlıdır hafta sonu maça çıkar
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