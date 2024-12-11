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Galatasaray'da iç transfer! İmzalar atıldı... Genç yıldız Metehan Baltacı'nın sözleşmesi uzatıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.12.2024 07:51
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Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, transferde de temaslarını sıklaştırırken iç transferde ilk hamlesini yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray'da iç transfer! İmzalar atıldı... Genç yıldız Metehan Baltacı'nın sözleşmesi uzatıldı
Metehan Baltacı

Metehan Baltacı

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray transferde de hareketli günler geçiriyor. Sarı-Kırmızılılar dış transferde temaslarını sürdürürken iç transferde de ilk hamlesini yaptı.

3 YILLIK İMZA

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Sarı-Kırmızılılar genç oyuncu Metehan Baltacı'nın sözleşmesini 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzattığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Galatasaray altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı kırmızılı formayı 7 kez giydi. 1 asist yapan Metehan, 287 dakika süre aldı.

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