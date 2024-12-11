Galatasaray'da iç transfer! İmzalar atıldı... Genç yıldız Metehan Baltacı'nın sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray transferde de hareketli günler geçiriyor. Sarı-Kırmızılılar dış transferde temaslarını sürdürürken iç transferde de ilk hamlesini yaptı.

3 YILLIK İMZA

Sarı-Kırmızılılar genç oyuncu Metehan Baltacı'nın sözleşmesini 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzattığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Galatasaray altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı kırmızılı formayı 7 kez giydi. 1 asist yapan Metehan, 287 dakika süre aldı.