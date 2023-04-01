Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Yapılan görüşme sonrası mutlu sona ulaşıldı...

PSG'den bir sezonluğuna kiralanan Icardi'yi önümüzdeki sezon da takımda görmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, yıldız oyuncuyla sözleşme görüşmeleri için masaya oturmak istedi. Icardi'nin verdiği cevap taraftarları mutlu etti.

İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR

Menajeri Wanda Nara olan Icardi'nin İtalya'ya geri dönmek istediği biliniyordu. Serie A'dan Roma ve Milan'ın yakından takip ettiği Icardi için sezon sonunda resmi girişimler yapılacaktı fakat Galatasaray elini çabuk tuttu.

ICARDI İLE ANLAŞMA TAMAM!

Galatasaray yönetimiyle yaptığı görüşmede takımda kalmak istediğini söyleyen Icardi, PSG ile anlaşılması durumunda kendisinin fedakarlık yaparak sarı-kırmızılılarda kalacağını açıkladı.



