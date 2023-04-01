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Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Yapılan görüşme sonrası mutlu sona ulaşıldı...

01.04.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki sezonun kadrosunu yavaş yavaş şekillendiren Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ayrılma ihtimaline karşılık sarı-kırmızılılar kollarını sıvadı. Cimbom, Icardi ile yaptığı görüşmede mutlu sona ulaştı ve gözler PSG'ye çevrildi.

Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Yapılan görüşme sonrası mutlu sona ulaşıldı...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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PSG'den bir sezonluğuna kiralanan Icardi'yi önümüzdeki sezon da takımda görmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, yıldız oyuncuyla sözleşme görüşmeleri için masaya oturmak istedi. Icardi'nin verdiği cevap taraftarları mutlu etti.

İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR

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Menajeri Wanda Nara olan Icardi'nin İtalya'ya geri dönmek istediği biliniyordu. Serie A'dan Roma ve Milan'ın yakından takip ettiği Icardi için sezon sonunda resmi girişimler yapılacaktı fakat Galatasaray elini çabuk tuttu.

ICARDI İLE ANLAŞMA TAMAM!

Mauro_Icardi_Galatasaray

Galatasaray yönetimiyle yaptığı görüşmede takımda kalmak istediğini söyleyen Icardi, PSG ile anlaşılması durumunda kendisinin fedakarlık yaparak sarı-kırmızılılarda kalacağını açıkladı.


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