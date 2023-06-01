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  4. Galatasaray'da Icardi için eşi benzeri görülmemiş organizasyon! Sarı-kırmızılı yönetim kollarını sıvadı...

Galatasaray'da Icardi için eşi benzeri görülmemiş organizasyon! Sarı-kırmızılı yönetim kollarını sıvadı...

01.06.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda takımda kalması için yoğun çaba harcanan Icardi için Galatasaraylı yöneticilerin gizliden gizliye görüşmeler yaptığı öğrenilmişti. PSG ile masaya oturan sarı-kırmızılı yetkililerin planladığı organizasyon taraftarın ağzını açık bırakacak cinsten...

Galatasaray'da Icardi için eşi benzeri görülmemiş organizasyon! Sarı-kırmızılı yönetim kollarını sıvadı...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sergilediği performansla taraflı tarafsız herkese kendini hayran bırakan Icardi için Galatasaray yönetimi kolları sıvadı. Önümüzdeki sezon da kadroda tutulmak istenen Arjantinli yıldız için planlanan organizasyon bambaşka...

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

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Transferiyle ilgili konuşan Icardi, "Tatilden sonra göreceğiz. Şu anda başka bir kulüple kontratım var. Bununla ilgili görüşülmesi gerekiyor. Burada çok mutluyum. Taraftarları çok seviyorum. Kulübü çok seviyorum. Burada birçok insan bana çok iyi yardımcı oluyor. Mutluyum ancak konuşulması gereken çok şey var." ifadelerini kullanmıştı.

50 BİN KİŞİLİK İMZA TÖRENİ

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Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Icardi için Galatasaray yönetimi çalışmalarını başlattı. PSG ile anlaşılması durumunda görkemli bir imza töreni yapmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, statta 50 bin kişinin önünde Icardi'yi renklerine bağlamayı düşünüyor.


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