Galatasaray'da Icardi için eşi benzeri görülmemiş organizasyon! Sarı-kırmızılı yönetim kollarını sıvadı...

Sergilediği performansla taraflı tarafsız herkese kendini hayran bırakan Icardi için Galatasaray yönetimi kolları sıvadı. Önümüzdeki sezon da kadroda tutulmak istenen Arjantinli yıldız için planlanan organizasyon bambaşka...

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Transferiyle ilgili konuşan Icardi, "Tatilden sonra göreceğiz. Şu anda başka bir kulüple kontratım var. Bununla ilgili görüşülmesi gerekiyor. Burada çok mutluyum. Taraftarları çok seviyorum. Kulübü çok seviyorum. Burada birçok insan bana çok iyi yardımcı oluyor. Mutluyum ancak konuşulması gereken çok şey var." ifadelerini kullanmıştı.

50 BİN KİŞİLİK İMZA TÖRENİ

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Icardi için Galatasaray yönetimi çalışmalarını başlattı. PSG ile anlaşılması durumunda görkemli bir imza töreni yapmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, statta 50 bin kişinin önünde Icardi'yi renklerine bağlamayı düşünüyor.



