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  4. Galatasaray'da Icardi için görülmemiş imza töreni hazırlığı! Tüm dünya konuşacak... Yeni forma numarası satışa hazır

Galatasaray'da Icardi için görülmemiş imza töreni hazırlığı! Tüm dünya konuşacak... Yeni forma numarası satışa hazır

23.07.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla taraftarı mest eden Icardi için tüm imkanları seferber eden Galatasaray yönetimi mutlu sona oldukça yakın. Sarı-Kırmızılı yönetim Icardi için kutlama hazırlıklarına başlarken kutlama programı da belli oldu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'daki performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve taraftarın gönlüne taht kuran Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için tüm imkanları seferber eden Galatasaray yönetimi Wanda Nara'nın sağlık durumuna dair yaşanan gelişmeler sonrası görüşmeleri durdurmuş ve bekleyişe geçmişti.

Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle transferi rötar yapan Mauro Icardi transferi için Sarı-Kırmızılı camia bekleyişe geçerken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

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Fransız ekibi PSG ile 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, Icardi'ye yıllık 10 milyon Euro'dan 3 sezonluk sözleşme imzalatacak. 9 numaralı formayı Arjantinli yıldıza ayıran yönetim, GS Store mağazalarında satılacak özel Icardi tişörtleri bastırdı.

REKOR KATILIM

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Öte yandan Icardi için özel kliplerde hazırlanırken, Sarı-kırmızılı taraftarlar da havalimanına akın edecek. Tecrübeli golcüyü İstanbul'a gelişinde rekor sayıda binlerce kişinin karşılamasına kesin gözüyle bakılıyor.

GELİŞ TARİHİ...

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Wanda Nara'nın omurilikle ilgili test sonuçları pazartesi günü belli olacak. Icardi'nin gelişi de hafta başında netleşecek.

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