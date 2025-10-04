SPOR

Galatasaray'da Icardi krizi boy gösterdi! Liverpool galibiyetinde kutlamalara katılmaya yıldız isim Beşiktaş maçında da ısınmaya çıkmadı!

Süper Lig’in 8.haftasında derbi günü. Dev maç öncesi ısınmalarda bulunan Galatasaray ve Beşiktaş maç için hazırlıklarını tamamlarken, sarı kırmızılılarda dev derbi öncesi Mauro Icardi krizi yaşandı.

Galatasaray'da Icardi krizi boy gösterdi! Liverpool galibiyetinde kutlamalara katılmaya yıldız isim Beşiktaş maçında da ısınmaya çıkmadı!
Burak Kavuncu
Süper Lig’in 8.haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Rams Park’da sahnelenecek karşılaşma öncesi iki takımda son hazırlıklarını yaparken, sarı kırmızılı takımda Arjantinli yıldız Mauro Icardi için flaş bir gelişme yaşandı.

MAURO ICARDI SAHAYA ÇIKMADI!

Sabah gazetesinden Mehmet Özcan’ın haberine göre; Liverpool maçından sonra Beşiktaş derbisinde de ilk 11’e alınmayan Mauro Icardi, yedek oyuncularla birlikte ısınmaya çıkmayı tercih etmedi.

LVERPOOL MAÇINDA DA KUTLAMALARA EŞLİK ETMEMİŞTİ

Galatasaray da Icardi krizi boy gösterdi! Liverpool galibiyetinde kutlamalara katılmaya yıldız isim Beşiktaş maçında da ısınmaya çıkmadı! 1

İngiliz devi Liverpool’u yenerek Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk puanlarını alan sarı kırmızılılar, maç içinde taraftarının yoğun desteği ve tüm takımın gösterdiği yüksek efor maç sonunda yerini sevince bırakmıştı.

Galatasaray da Icardi krizi boy gösterdi! Liverpool galibiyetinde kutlamalara katılmaya yıldız isim Beşiktaş maçında da ısınmaya çıkmadı! 2

Tüm takım sevinç yumağı halinde galibiyeti kutlarken, takımın yıldız ismi Mauro Icardi kutlamaya katılmadı. Arjantinli yıldız takımdan ayrı bir şekilde ters yöne doğru yürüdü.

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Mauro Icardi Derbi beşiktaş galatasaray
