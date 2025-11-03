SPOR

Galatasaray'da Icardi krizi! Dursun Özbek sinirden küplere bindi... Menajerine apar topar mesaj gönderdi!

Mauro Icardi’nin menajeri Elio Pino’nun, “Aralık ayına kadar teklif bekliyoruz, sonra başka seçenekleri değerlendireceğiz” sözleri Galatasaray’da rahatsızlık yaratırken, Dursun Özbek son yaşananlar karşısında çok sinirlendi ve menajerine bir mesaj gönderdi. Yönetim, bu çıkışı “ücret artışı hamlesi” olarak değerlendirirken, yanıt gecikmedi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray'da Osimhen'in gelişiyle forma şansı bulmakta zorlanan ve önümüzdeki mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi’nin menajerinin son açıklamaları, Galatasaray cephesinde rahatsızlık yarattı.

Menajer Elio Pino, yaptığı açıklamada “Galatasaray kaptanı, kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonuna kadar bekleyemez. Aralık ayına kadar teklif bekleyeceğiz. Aksi halde farklı seçenekleri değerlendireceğiz. Mauro, bu muhteşem kulüp ve taraftarlar için elinden gelenin fazlasını yaptı ve saygıyı hak ediyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Icardi’nin kontratı ile alakalı kararı ocak ayına bırakan sarı kırmızılı yönetim Pino’nun son üç haftada üç defa Arjantinli yıldızın geleceği ile alakalı yaptığı açıklamaların, hem takıma hem de Icardi’ye zarar verdiği görüşünde.

"MASADA KONUŞ"

Dursun Özbek yönetimi Pino’ya, "Icardi ile alakalı sözleşmesi, geleceği ile alakalı bir şey konuşulacak ise bir durum varsa Galatasaray Kulübü ile masada konuş." mesajını iletti.

"BU İHTİMALİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Pino’nun özellikle "Icardi’ye Avrupa’dan, Suudi kulüpleri ve Amerika’dan teklifler var. Galatasaray’ın karar vermesi gerekli." sözlerine sarı kırmızılı yönetim "Galatasaray kaptanı kontratı varken başka bir kulüple mi görüşecek! Böyle bir ihtimali düşünmüyoruz. Ama bunu dillendirmek hoş değil." sözleri ile de rahatsızlığını dile getirdi.

KALMAK İSTİYOR

Galatasaray’dan yıllık 10 milyon euro garanti ücret alan, sınırsız özel uçak hakkı bulunan Icardi’nin sarı kırmızılı takımda kalmak istediği biliniyor.

Anahtar Kelimeler:
