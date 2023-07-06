Galatasaray'da Icardi müjdesi! Aranan kaynak bulundu, Türkiye rekoru kırılacak...

Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi'nin Galatasaray'a dönmesi an meselesi. Dün oynanan Hull City maçından sonra açıklamalarda bulunan Okan Buruk, Icardi transferi ile ilgili bilgiler paylaşmıştı.

"ICARDI’NİN EN KISA ZAMANDA ARAMIZDA OLMASINI BEKLİYORUZ"

Hull City ile oynadıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Icardi’nin en kısa zamanda aramızda olmasını bekliyoruz. Başkanımız da, yöneticilerimiz de kesin kararlı. Bunun için çabalıyoruz” demişti.

ARANAN KAYNAK BULUNDU!

Icardi için sponsor desteği arayan Galatasaray yönetiminin aradığı kaynağı bulduğu öğrenildi. Sponsor desteği ile yıllık ücret Türk futbol tarihinde görülmemiş bir şekilde bonuslarla 12 milyon Euro'ya çıktı ve Icardi'nin istediği rakam verildi.

PSG İZİN VERECEK

PSG ile de bonservis konusunda anlaşma aşamasına gelen sarı-kırmızılıların kısa süre içinde yıldız golcüyü resmen açıklaması bekleniyor.



