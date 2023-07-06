SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Icardi müjdesi! Aranan kaynak bulundu, Türkiye rekoru kırılacak...

Galatasaray'da Icardi müjdesi! Aranan kaynak bulundu, Türkiye rekoru kırılacak...

06.07.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da şampiyonluğun mimarlarından olan Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmazken, yönetimden taraftara müjdeli haber geldi. Suudi Arabistan'a transfer olmak istemeyen Arjantinli oyuncu için aranan kaynak bulundu.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi'nin Galatasaray'a dönmesi an meselesi. Dün oynanan Hull City maçından sonra açıklamalarda bulunan Okan Buruk, Icardi transferi ile ilgili bilgiler paylaşmıştı.

"ICARDI’NİN EN KISA ZAMANDA ARAMIZDA OLMASINI BEKLİYORUZ"

e4671c6658f24f75a7f9bdcac3d8a24b

Hull City ile oynadıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Icardi’nin en kısa zamanda aramızda olmasını bekliyoruz. Başkanımız da, yöneticilerimiz de kesin kararlı. Bunun için çabalıyoruz” demişti.

ARANAN KAYNAK BULUNDU!

HTLFxggk4E2tpz7mtxPBeQ

Icardi için sponsor desteği arayan Galatasaray yönetiminin aradığı kaynağı bulduğu öğrenildi. Sponsor desteği ile yıllık ücret Türk futbol tarihinde görülmemiş bir şekilde bonuslarla 12 milyon Euro'ya çıktı ve Icardi'nin istediği rakam verildi.

PSG İZİN VERECEK

mauro_icardi-ye_cilgin_e4105_v

PSG ile de bonservis konusunda anlaşma aşamasına gelen sarı-kırmızılıların kısa süre içinde yıldız golcüyü resmen açıklaması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Buruk'tan Hull City maçı sonrası açıklamalar!Okan Buruk'tan Hull City maçı sonrası açıklamalar!
Canlı yayında Arda Güler'in İspanya Ligi'ne gideceğini duyurdular! Canlı yayında Arda Güler'in İspanya Ligi'ne gideceğini duyurdular!
Kimse beklemiyordu: G.Saray'dan ayrılıyorum!Kimse beklemiyordu: G.Saray'dan ayrılıyorum!
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray icardi maçı buruk verildi maçın da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yuvarlanan kaya aracı dümdüz etti: 2 ölü...

Yuvarlanan kaya aracı dümdüz etti: 2 ölü...

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

12 yaşındaki çocuğu kaçırıp tecavüz etti! Evinde canice katletti

12 yaşındaki çocuğu kaçırıp tecavüz etti! Evinde canice katletti

Kucağına atlayıp dans etti! “Kendilerinden geçmişler”

Kucağına atlayıp dans etti! “Kendilerinden geçmişler”

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.