Galatasaray'da Icardi'nin paylaşımı olay oldu! "Bir utanç skandal, yılın soygunu"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek kupadan elenen Galatasaray camiasından tepkiler yükselmeye devam ediyor.

ICARDI DE PAYLAŞTI

Sarı-kırmızılı camia orta hakem Kadir Sağlam ve VAR hakemi Özgür Yankaya'nın kararlarına tepkiler sürerken, Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi de maç içindeki pozisyonları sosyal medya hesabından paylaştı.

"YILIN SOYGUNU"

Arjantinli golcü, pozisyonlarla ilgili paylaşımının altına "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." yazdı. Öte yandan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara da sosyal medya hesabından karşılaşmadaki pozisyonları paylaştı.



