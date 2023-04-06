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Galatasaray'da Icardi'nin paylaşımı olay oldu! "Bir utanç skandal, yılın soygunu"

06.04.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'den Galatasaray'ın 3-2 yenildiği Medipol Başakşehir maçının ardından karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'ın kararlarıyla ilgili oldukça sert bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'da Icardi'nin paylaşımı olay oldu! "Bir utanç skandal, yılın soygunu"
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek kupadan elenen Galatasaray camiasından tepkiler yükselmeye devam ediyor.

ICARDI DE PAYLAŞTI

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Sarı-kırmızılı camia orta hakem Kadir Sağlam ve VAR hakemi Özgür Yankaya'nın kararlarına tepkiler sürerken, Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi de maç içindeki pozisyonları sosyal medya hesabından paylaştı.

"YILIN SOYGUNU"

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Arjantinli golcü, pozisyonlarla ilgili paylaşımının altına "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." yazdı. Öte yandan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara da sosyal medya hesabından karşılaşmadaki pozisyonları paylaştı.

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