Galatasaray'da Icardi tarih yazıyor! Üst üste 7. maçta golünü attı ve takımını sırtladı...

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'ne konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda yine Icardi sahneye çıktı ve Galatasaray'ın tarihine geçmeyi başardı.

ÜST ÜSTE YEDİNCİ MAÇTA DA GOLÜ ATTI

Mauro Icardi, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın üst üste yedi golünü atan ilk oyuncu oldu. Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ı adeta sırtlayan Arjantinli oyuncu için sosyal medyada sevgi seli oluştu.

"ICARDI'Yİ BIRAKIN"

Wanda Nara'nın geçtiğimiz günlerde katıldığı programda, Icardi'yi başka takıma götürmesini isteyen taraftara verdiği cevap olay olmuştu. Wanda Nara, "Belki sizin için bir şeyler ayarlayabilirim, bilmiyorum biraz karışık biraz karışık bir konu. Bırakın Mauro, Avrupa'da kalsın"sözleri ülkesinde gündem olmuştu.



