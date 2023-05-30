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Galatasaray'da Icardi tarih yazıyor! Üst üste 7. maçta golünü attı ve takımını sırtladı...

30.05.2023 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'ne konuk oldu. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılarda Icardi yine sahneye çıktı. Maçın henüz 7. dakikasında topu ağlara gönderen Icardi, Galatasaray'ın Süper Lig'deki son 7 golünün hepsini atma başarısı gösterdi.

Galatasaray'da Icardi tarih yazıyor! Üst üste 7. maçta golünü attı ve takımını sırtladı...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'ne konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda yine Icardi sahneye çıktı ve Galatasaray'ın tarihine geçmeyi başardı.

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1 - 0
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
20:00 36'
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü
1 - 1
Galatasaray Galatasaray

ÜST ÜSTE YEDİNCİ MAÇTA DA GOLÜ ATTI

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Mauro Icardi, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın üst üste yedi golünü atan ilk oyuncu oldu. Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ı adeta sırtlayan Arjantinli oyuncu için sosyal medyada sevgi seli oluştu.

"ICARDI'Yİ BIRAKIN"

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Wanda Nara'nın geçtiğimiz günlerde katıldığı programda, Icardi'yi başka takıma götürmesini isteyen taraftara verdiği cevap olay olmuştu. Wanda Nara, "Belki sizin için bir şeyler ayarlayabilirim, bilmiyorum biraz karışık biraz karışık bir konu. Bırakın Mauro, Avrupa'da kalsın"sözleri ülkesinde gündem olmuştu.


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