Galatasaray’da ilk ayrılık belli oldu… Eyüpspor Kerem Demirbay’ı kadrosuna katıyor!

Transfer dönemine Leroy Sane ile hızlı bir giriş yapan Galatasaray’da gönderilecek oyuncular konusunda hareketlilik başladı. Okan Buruk ile gelecek sezonun kadro yapılanması hakkında konuşan Kerem Demirbay, Süper Lig’den talipleri ile görüşmeye başladı. Eyüpspor, Kerem Demirbay transferi için hem Galatasaray hem de oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı.

SAMSUNSPOR DA İLGİLENMİŞTİ

Süper Lig’den Eyüpspor dışında Samsunspor’un da ilgilendiği Kerem Demirbay, İstanbul’da yaşamak istediği ve teklif edilen maaşla talep ettiği maaş arasında büyük fark olması sebebiyle Samsunspor’u red etmişti.