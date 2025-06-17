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Galatasaray’da ilk ayrılık belli oldu… Eyüpspor Kerem Demirbay’ı kadrosuna katıyor!

Galatasaray’da yeterince kadro şansı bulamayan orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile yollar ayrılıyor. Okan Buruk’un kadroda düşünmediği oyuncu Eyüpspor ile resmen anlaştı.

Galatasaray’da ilk ayrılık belli oldu… Eyüpspor Kerem Demirbay’ı kadrosuna katıyor!
Burak Kavuncu
Kerem Demirbay

Kerem Demirbay

ALM Almanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Transfer dönemine Leroy Sane ile hızlı bir giriş yapan Galatasaray’da gönderilecek oyuncular konusunda hareketlilik başladı. Okan Buruk ile gelecek sezonun kadro yapılanması hakkında konuşan Kerem Demirbay, Süper Lig’den talipleri ile görüşmeye başladı. Eyüpspor, Kerem Demirbay transferi için hem Galatasaray hem de oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı.

SAMSUNSPOR DA İLGİLENMİŞTİ

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Süper Lig’den Eyüpspor dışında Samsunspor’un da ilgilendiği Kerem Demirbay, İstanbul’da yaşamak istediği ve teklif edilen maaşla talep ettiği maaş arasında büyük fark olması sebebiyle Samsunspor’u red etmişti.

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transfer Eyüpspor Kerem Demirbay son dakika galatasaray
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