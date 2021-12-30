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Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! Luyindama'ya yol göründü...

30.12.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından ilk yarıyı 27 puanla 10. sırada bitiren Galatasaray lige havlu atmış gibi gözüküyor. Hal böyle olunca Galatasaray yönetimi değişim için kolları sıvadı. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda performansından memnun kalınmayan oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor. Bu listenin ilk sırasında yaptığı hatalarla gündeme gelen Luyindama var. İşte detaylar...

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! Luyindama'ya yol göründü...
Christian Luyindama

Christian Luyindama

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Süper Lig'de ilk yarıyı 10. sırada kapatırken Avrupa'da da bir o kadar iyi durumda. Sarı-Kırmızılı yönetim gençleşme modeliyle başladığı sezona yine aynı şekilde devam etmeyi planlıyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer hamleleri yapmayı planlayan Burak Elmas yönetimi ilk bileti kesti.

LUYINDAMA'YA YOL GÖRÜNDÜ

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Galatasaray'da performansıyla değil de yaptığı hatalarla gündeme gelen Luyindama'ya yol göründü. Fatih Terim'in performansından memnun kalmadığı ve yabancı sınırı nedeniyle de kadroda yer kaplayan Luyindama ile yolları ayırmayı düşünüyor. Devre arasında gelecek bir teklifi hemen değerlendirmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar Luyindama'nın menajerine bu haberi iletti.

FATİH KARAGÜMRÜK DEVREDE

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Luyindama transferi için Fatih Karagümrük'ün devrede olduğu konuşuluyor. Benatia'nın futbolu bırakmasının ardından stoper mevkisinde eksilen İstanbul ekibi Luyindama'yı sezon sonuna kadar kiralayabilir... Devre arasında Galatasaray yönetimi ile görüşmeyi planlayan Karagümrük bu transferi bitirmeyi çok istiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Christian Luyindama
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