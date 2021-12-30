Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! Luyindama'ya yol göründü...

Galatasaray, Süper Lig'de ilk yarıyı 10. sırada kapatırken Avrupa'da da bir o kadar iyi durumda. Sarı-Kırmızılı yönetim gençleşme modeliyle başladığı sezona yine aynı şekilde devam etmeyi planlıyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer hamleleri yapmayı planlayan Burak Elmas yönetimi ilk bileti kesti.

LUYINDAMA'YA YOL GÖRÜNDÜ

Galatasaray'da performansıyla değil de yaptığı hatalarla gündeme gelen Luyindama'ya yol göründü. Fatih Terim'in performansından memnun kalmadığı ve yabancı sınırı nedeniyle de kadroda yer kaplayan Luyindama ile yolları ayırmayı düşünüyor. Devre arasında gelecek bir teklifi hemen değerlendirmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar Luyindama'nın menajerine bu haberi iletti.

FATİH KARAGÜMRÜK DEVREDE

Luyindama transferi için Fatih Karagümrük'ün devrede olduğu konuşuluyor. Benatia'nın futbolu bırakmasının ardından stoper mevkisinde eksilen İstanbul ekibi Luyindama'yı sezon sonuna kadar kiralayabilir... Devre arasında Galatasaray yönetimi ile görüşmeyi planlayan Karagümrük bu transferi bitirmeyi çok istiyor.



