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Galatasaray'da ilk ayrılık! Yıldız futbolcunun kaderi Torrent'le de değişmedi

16.01.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent'in oturmasının ardından ilk ayrılık gerçekleşiyor. Hatay maçı kadrosuna da alınmayan sarı-kırmızılıların Kongolu savunmacısı Christian Luyindama, İstanbul'daki evini boşaltmaya başladı. Deneyimli futbolcunun, Belçika'nın Royal Antwerp takımına kiralanması bekleniyor.

Galatasaray'da ilk ayrılık! Yıldız futbolcunun kaderi Torrent'le de değişmedi
Christian Luyindama

Christian Luyindama

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da ilk ayrılık resmen gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim döneminde de kadroda düşünülmeyen Christian Luyindama'nın kaderi Domenec Torrent'in takımın başına geçmesiyle de değişmedi. Kongolu savunmacının eşyalarını topladığı ve kısa süre içinde Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp'e imza atacağı öğrenildi.

PROSEDÜRLERİ TAMAMLADI

Takvim'in haberine göre, Belçika'nın Royal Antwerp takımına kiralanması beklenen Demokratik Kongolu stoper dün aracı ve diğer eşyalarının taşınması için İstanbul'da gümrük müdürlüğüne giderek gerekli prosedürleri tamamladı.

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BELÇİKA'YA GİDİYOR

İstanbul'dan taşınmak için hazırlıklara başlayan Luyindama, Galatasaray'ın Süper Lig 'in 21. Haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın da kadrosuna dahil edilmedi. Galatasaray'da hem maç kadrosuna alınmayan hem de taşınma için hazırlıklara başlayan 28 yaşındaki stoperin kısa süre içinde yeni kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Christian Luyindama
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