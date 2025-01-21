SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da ilklerin gecesi: Dinamo Kiev ilk puanını aldı... Mertens rekor kırdı!

Galatasaray'da ilklerin gecesi: Dinamo Kiev ilk puanını aldı... Mertens rekor kırdı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.01.2025 21:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, konuk ettiği Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelede birçok ilk yaşanırken, Cimbom, ilk 8 şansını zora soktu. İşte detaylar...

Galatasaray'da ilklerin gecesi: Dinamo Kiev ilk puanını aldı... Mertens rekor kırdı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelede son düdüğün gelmesiyle birlikte birçok ilk ortaya çıktı.

DINAMO KIEV İLK PUANINI ALDI

61f2088e-25ed-475b-8c9b-bb3f68d4e694

Geriden gelerek maçı beraberlikle tamamlayan Ukrayna ekibi, Avrupa Ligi’ndeki ilk puanını elde etti. Karşılaşma öncesinde Avrupa Ligi’nin bu sezon 1 golle en az gol atan takımı olan Dinamo Kiev, sarı-kırmızılılar karşısında 3 gol kaydetti.

DAVINSON SANCHEZ VE ABDÜLKERİM 4. GOLLERİNİ ATTI

Gh1EjSkWkAAbCgD

Mücadelenin 6. dakikasında Dries Mertens’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Sanchez, kale önünde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlar gönderdi ve skor 1-0 oldu. 28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 4. golünü attı. Kolombiyalı stoper, bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk kez fileleri sarsmış oldu.

Müsabakanın 21. dakikasında Abdülkerim’in ceza sahası dışından vuruşunda Oleksandr Tymchyk’a da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0’a geldi. 30 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını 4 yaptı. Bardakcı Süper Lig’de 2, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda 1’er kez gol sevinci yaşadı.

MERTENS REKOR KIRDI!

526977_UEFA-AVRUPA-LIGININ-7NCI-HAFTASINDA-GA

Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı 10 numarası Dries Mertens, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi adıyla oynanmaya başlanan turnuvada en çok forma giyen isim oldu. Dinamo Kiev maçına ilk 11’de başlayan tecrübeli futbolcu, bu maçla birlikte Avrupa Ligi’ndeki 70’nci maçında görev aldı. 37 yaşındaki 10 numara, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla maça çıkan futbolcu ünvanını aldı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
3 - 3
Dinamo Kiev Dinamo Kiev

Anahtar Kelimeler:
avrupa ligi galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yangın sırasında Bolu'daydı! Şans eseri kurtulmuş

Yangın sırasında Bolu'daydı! Şans eseri kurtulmuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: "1 günlük milli yas ilan edildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: "1 günlük milli yas ilan edildi"

Galatasaray, fırsat tepti! Dinamo Kiev karşısında 2 puan bıraktı...

Galatasaray, fırsat tepti! Dinamo Kiev karşısında 2 puan bıraktı...

Galatasaray'da önce kış sonra yaz!

Galatasaray'da önce kış sonra yaz!

Okan Buruk, Dinamo Kiev maçı öncesi galibiyetin şifresini verdi!

Okan Buruk, Dinamo Kiev maçı öncesi galibiyetin şifresini verdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.