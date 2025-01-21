Galatasaray'da ilklerin gecesi: Dinamo Kiev ilk puanını aldı... Mertens rekor kırdı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelede son düdüğün gelmesiyle birlikte birçok ilk ortaya çıktı.

DINAMO KIEV İLK PUANINI ALDI

Geriden gelerek maçı beraberlikle tamamlayan Ukrayna ekibi, Avrupa Ligi’ndeki ilk puanını elde etti. Karşılaşma öncesinde Avrupa Ligi’nin bu sezon 1 golle en az gol atan takımı olan Dinamo Kiev, sarı-kırmızılılar karşısında 3 gol kaydetti.

DAVINSON SANCHEZ VE ABDÜLKERİM 4. GOLLERİNİ ATTI

Mücadelenin 6. dakikasında Dries Mertens’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Sanchez, kale önünde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlar gönderdi ve skor 1-0 oldu. 28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 4. golünü attı. Kolombiyalı stoper, bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk kez fileleri sarsmış oldu.

Müsabakanın 21. dakikasında Abdülkerim’in ceza sahası dışından vuruşunda Oleksandr Tymchyk’a da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0’a geldi. 30 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını 4 yaptı. Bardakcı Süper Lig’de 2, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda 1’er kez gol sevinci yaşadı.

MERTENS REKOR KIRDI!

Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı 10 numarası Dries Mertens, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi adıyla oynanmaya başlanan turnuvada en çok forma giyen isim oldu. Dinamo Kiev maçına ilk 11’de başlayan tecrübeli futbolcu, bu maçla birlikte Avrupa Ligi’ndeki 70’nci maçında görev aldı. 37 yaşındaki 10 numara, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla maça çıkan futbolcu ünvanını aldı.