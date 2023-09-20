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Galatasaray'da ilklerin gecesi! Sacha Boey ve Tete...

20.09.2023 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Tete, Kopenhag maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı. Sacha Boey ise kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi golünü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray evinde Danimarka ekibi Kopenhang ile karşılaştı. Sarı-kırmızılıların ikinci golcü Brezilyalı futbolcu Tete’den geldi. 23 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 88. dakikasında uzaktan yaptığı vuruşla rakip fileleri havalandırdı ve takımının ikinci golünü attı.

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Bu sezon takıma katılan Tete, sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini de yaşamış oldu.

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Mücadeleye yedek başlayan Brezilyalı futbolcu, 59. dakikada Mertens’in yerine oyuna girdi.

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Öte yandan Mücadelenin 86. dakikasında sahneye çıkan Boey, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımının ilk golünü kaydetti.

23 yaşındaki futbolcu böylece kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde gol sevinci yaşadı.

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