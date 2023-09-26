Galatasaray'da imzalar atılıyor! Sacha Boey'den müjdeli haber geldi, taraftar dört köşe...

Galatasaray'ın Fransız ekibi Rennes'den 2021 yılında kadrosuna kattığı Sacha Boey performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Fransız oyuncu için harekete geçen Sarı-Kırmızılı yönetim, Boey'in kontratını yenileme kararı aldı.

Yeni sözleşme konusunda görüşmelere hız veren yönetim, Fransız futbolcunun maaşı 450 bin euro'dan 1 milyon 250 bin euro'ya çıkaracak.

SÖZLEŞMEYE YENİ MADDE

Boey'in yeni sözleşmesinde 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesi konulmasının gündemde olduğu belirtilirken görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi.

RESMİ İMZALAR ATILACAK

Sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde imzaları atıp resmi açıklamayı yapması bekleniyor. 23 yaşındaki sağ bek Galatasaray formasıyla çıktığı 64 maçta 3 gol ve 4 asist yaptı.

