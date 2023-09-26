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Galatasaray'da imzalar atılıyor! Sacha Boey'den müjdeli haber geldi, taraftar dört köşe...

26.09.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın performansıyla göz dolduran isimlerinden Sacha Boey için yönetim harekete geçti. Sarı-Kırmızılı kurmaylar Fransız oyuncuya yeni sözleşme yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Fransız ekibi Rennes'den 2021 yılında kadrosuna kattığı Sacha Boey performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Fransız oyuncu için harekete geçen Sarı-Kırmızılı yönetim, Boey'in kontratını yenileme kararı aldı.

Yeni sözleşme konusunda görüşmelere hız veren yönetim, Fransız futbolcunun maaşı 450 bin euro'dan 1 milyon 250 bin euro'ya çıkaracak.

SÖZLEŞMEYE YENİ MADDE

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Boey'in yeni sözleşmesinde 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesi konulmasının gündemde olduğu belirtilirken görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi.

RESMİ İMZALAR ATILACAK

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Sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde imzaları atıp resmi açıklamayı yapması bekleniyor. 23 yaşındaki sağ bek Galatasaray formasıyla çıktığı 64 maçta 3 gol ve 4 asist yaptı.

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