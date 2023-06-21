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Galatasaray da istiyordu, Fenerbahçe atağa kalktı! Savunmanın soluna Juventus'tan Brezilyalı yıldız...

21.06.2023 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ryan Kent ile İrfan Can Eğribayat'ı transfer ettiğini açıklayan ve Edin Dzeko ile anlaşmaya varan sarı - lacivertlilerde gündeme birçok isim gelmeye devam ediyor. Sol bek bölgesine takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, radarına Juventus'ta forma giyen yıldız bir isim geldi. İşte detaylar...

Transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefliyor. Ryan Kent ve İrfan Can Eğribayat transferleriyle yaz dönemine giren sarı - lacivertliler, Edin Dzeko ile de prensip anlaşmasına varmıştı. Yeni hocasını kısa süre içinde açıklaması beklenen Fenerbahçe, transferde de hız kesmiyor.

GÜNDEMDE ALEX SANDRO VAR

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Sol bek bölgesine takviye yapmayı hedefleyen sarı - lacivertlilerin gündemine bir dönem Galatasaray'ın da listesinde yer alan Alex Sandro geldi.

JUVENTUS'UN TEKLİFİNİ REDDETTİ

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Juventus ile sözleşmesinin son yılına girecek olan Brezilyalı futbolcu, kulübünün 2 milyon euroluk teklifini reddetti.

FENERBAHÇE MASAYA OTURDU

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Calciomercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, hem Alex Sandro hem de Juventus ile masaya oturdu ve teklifini sundu. Sandro'nun başka taliplerinin de olması nedeniyle teklifi düşünmek için süre istediği kaydedildi.

Geride bıraktığımız sezonda Juventus formasıyla 37 resmi maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 2 asistlik bir performans sergiledi.


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