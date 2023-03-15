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Galatasaray'da Juan Mata sürprizi! Takımdan ayrılacakken Okan Buruk son anda araya girip flaş bir teklif yaptı

15.03.2023 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transferin en hareketli ekiplerinden biri olan Galatasaray'da devre arası transfer döneminde Seferovic ve Van Aanholt'a veda edilirken, sezonun tamamlanmasının ardından yolların ayrılacağı bir isim daha belli oldu. Sarı Kırmızılılar 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Juan Mata ile yolların ayrılmasına karar verdi. Fakat Okan Buruk'un araya girmesiyle flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Juan Mata sürprizi! Takımdan ayrılacakken Okan Buruk son anda araya girip flaş bir teklif yaptı
Juan Mata

Juan Mata

İSP İspanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Şampiyonluk yarışında en yakın rakibine 6 puan fark atan ve yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ara transfer dönemin birçok yıldız ismi karsouna katan Sarı-Kırmızılılar son olarak Zaniolo'yu renklerine bağlarken, İtalyan yıldız ayağının tozuyla lige harika bir giriş yapmıştı. Ayrılacak listesini de belirleyen sarı-kırmızılılar Mata'ya veda edecek.

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MATA İÇİN KARAR OLUMSUZ

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Cimbom'da takıma katılan isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de vedalaşılması beklenirken, Manchester United ile yolları ayırdıktan sonra Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Juan Mata, için yeni bir karar alındı. Sarı kırmızılı formayla süre bulmakta zorlanan 34 yaşındaki oyuncu, fazla forma şansı bulamasa da Florya'daki liderlik kabiliyeti, sınırlı süredeki katkısıyla alkış toplamayı başarsa da hücum hattındaki oyuncu fazlalığı nedeniyle opsiyonunun kullanılmaması ve tecrübeli oyuncu ile yolların ayrılmasına karar verildi.

OKAN BURUK ARAYA GİRDİ

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Mata'nın sözleşmesi bittikten sonra takımda kalmasını isteyen Okan Buruk, yıldız isme antrenörlük teklifi yapacak. Futbolu bırakmaya karar veren Juan Mata'nın bu teklifi kabul etmesi halinde Galatasaray'da antrenör olarak devam edecek.


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