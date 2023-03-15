Galatasaray'da Juan Mata sürprizi! Takımdan ayrılacakken Okan Buruk son anda araya girip flaş bir teklif yaptı

Şampiyonluk yarışında en yakın rakibine 6 puan fark atan ve yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ara transfer dönemin birçok yıldız ismi karsouna katan Sarı-Kırmızılılar son olarak Zaniolo'yu renklerine bağlarken, İtalyan yıldız ayağının tozuyla lige harika bir giriş yapmıştı. Ayrılacak listesini de belirleyen sarı-kırmızılılar Mata'ya veda edecek.

MATA İÇİN KARAR OLUMSUZ

Cimbom'da takıma katılan isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de vedalaşılması beklenirken, Manchester United ile yolları ayırdıktan sonra Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Juan Mata, için yeni bir karar alındı. Sarı kırmızılı formayla süre bulmakta zorlanan 34 yaşındaki oyuncu, fazla forma şansı bulamasa da Florya'daki liderlik kabiliyeti, sınırlı süredeki katkısıyla alkış toplamayı başarsa da hücum hattındaki oyuncu fazlalığı nedeniyle opsiyonunun kullanılmaması ve tecrübeli oyuncu ile yolların ayrılmasına karar verildi.

OKAN BURUK ARAYA GİRDİ

Mata'nın sözleşmesi bittikten sonra takımda kalmasını isteyen Okan Buruk, yıldız isme antrenörlük teklifi yapacak. Futbolu bırakmaya karar veren Juan Mata'nın bu teklifi kabul etmesi halinde Galatasaray'da antrenör olarak devam edecek.



