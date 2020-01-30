Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Paris’e gitti

Galatasaray’ın sezon başında Roma’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, 13 Aralık’ta disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı bırakılmıştı.
O günden beri kadro dışı olan Nzonzi, bugün İstanbul’dan ayrıldı. 31 yaşındaki futbolcu, Türk Hava Yolları’nın saat 15.20’de kalkan TK 1827 sefer sayılı uçağı ile Paris’e gitti.
Fransız basınında çıkan haberlere göre Nzonzi’yi Fransa ekiplerinden Rennes’in istediği ifade ediliyordu. Steven Nzonzi Galatasaray’da bu sezon 15 resmi maçta göre aldı ve 1 asistlik performans sergiledi.
(İHA)
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