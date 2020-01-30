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Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Paris’e gitti

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.01.2020 17:06 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Roma'dan kiraladığı ancak disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı olan Fransız futbolcu Steven Nzonzi, Fransa’nın başkenti Paris’e gitti. Fransız basını, Nzonzi'yi Rennes’in istediğini yazdı.

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Paris’e gitti

Galatasaray’ın sezon başında Roma’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, 13 Aralık’ta disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı bırakılmıştı.

O günden beri kadro dışı olan Nzonzi, bugün İstanbul’dan ayrıldı. 31 yaşındaki futbolcu, Türk Hava Yolları’nın saat 15.20’de kalkan TK 1827 sefer sayılı uçağı ile Paris’e gitti.

RENNES İSTİYOR

Fransız basınında çıkan haberlere göre Nzonzi’yi Fransa ekiplerinden Rennes’in istediği ifade ediliyordu. Steven Nzonzi Galatasaray’da bu sezon 15 resmi maçta göre aldı ve 1 asistlik performans sergiledi.

(İHA)

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Steven N'Zonzi Galatasaray roma Paris rennes

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