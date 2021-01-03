Galatasaray'da kadro sil baştan!

Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazlalığı teknik direktör Fatih Terim ile ekibini yeni arayışlara itecek. Sarı-kırmızılılarda, Antalyaspor karşısında kırmızı kart gören Emre Kılınç ile sarı kart cezalısı konumuna düşen kaptan Arda Turan ve Marcao, 17. haftada deplasmanda Konyaspor'la oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'da eksikler, bu üç isimle de sınırlı değil. Feghouli, Babel ve Etebo'nun sakatlıkları hala sürüyor. 3 futbolcunun, salı günkü Konyaspor maçında oynama ihtimali çok düşük. Yılbaşı akşamı elindeki havai fişeğin patlaması sonucu gözlerinden ve yüzünden yaralanan Omar da bir süre sahalardan uzak kalacak. Yaklaşık 2 ay formasından uzak kalan, Trabzonspor maçıyla kadroya dahil edilen Falcao'nun, Antalyaspor mücadelesinde yine sağ üst adalesinden sakatlanması hayal kırıklığı yarattı. Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli golcünün Galatasaray'da kalması halinde yine uzun süre forma giyemeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Hücum hattında yaşanan alternatifsizlik içinde Diagne'nin formsuz görüntüsü de teknik heyeti sıkıntıya sokuyor.