SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da kadro sil baştan!

Galatasaray'da kadro sil baştan!

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.01.2021 14:12 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 16. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayıp liderliği kaptıran Galatasaray, sıkıntılı bir periyoda girdi. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yarışında hem puan, hem de çok kritik oyuncularını kaybetti.

Galatasaray'da kadro sil baştan!

Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazlalığı teknik direktör Fatih Terim ile ekibini yeni arayışlara itecek. Sarı-kırmızılılarda, Antalyaspor karşısında kırmızı kart gören Emre Kılınç ile sarı kart cezalısı konumuna düşen kaptan Arda Turan ve Marcao, 17. haftada deplasmanda Konyaspor'la oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'da eksikler, bu üç isimle de sınırlı değil. Feghouli, Babel ve Etebo'nun sakatlıkları hala sürüyor. 3 futbolcunun, salı günkü Konyaspor maçında oynama ihtimali çok düşük. Yılbaşı akşamı elindeki havai fişeğin patlaması sonucu gözlerinden ve yüzünden yaralanan Omar da bir süre sahalardan uzak kalacak. Yaklaşık 2 ay formasından uzak kalan, Trabzonspor maçıyla kadroya dahil edilen Falcao'nun, Antalyaspor mücadelesinde yine sağ üst adalesinden sakatlanması hayal kırıklığı yarattı. Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli golcünün Galatasaray'da kalması halinde yine uzun süre forma giyemeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Hücum hattında yaşanan alternatifsizlik içinde Diagne'nin formsuz görüntüsü de teknik heyeti sıkıntıya sokuyor.

TAYLAN DÖNÜYOR

Galatasaray için yoğun maç trafiğindeki tek sevindirici haber ise Taylan'ın sarı kart cezasını tamamlayıp yeniden 11'deki yerini alacak olması. Fatih Terim, Konyaspor karşısında Marcao'nun yokluğunda stoperde Donk-Luyindama ikilisine şans verecek. Sağ bekte yine Linnes görev yapacak. Tecrübeli hocanın, Emre Kılınç'ın yerine kanatta Kerem Aktürkoğlu'nu oynatması bekleniyor. Diagne, istenen fiziksel seviyeye gelirse ilk 11'de forma giymesi, Oğulcan'ın da Arda'nın yerine kanada çekilmesi planlanıyor. Diagne oynayamazsa, Oğulcan'ın yine forvette sahaya çıkması, Sekidika'nın ise kanada geçmesi öngörülüyor.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem'den Serenay hamlesiCem'den Serenay hamlesi
'İnşallah Omar iyi olacak. Dua ediyoruz''İnşallah Omar iyi olacak. Dua ediyoruz'
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor
Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor
Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'
Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'
Süper Lig'de korkutan olay
Süper Lig'de korkutan olay
NBA yıldızından Hadise paylaşımı!
NBA yıldızından Hadise paylaşımı!
Süper Lig ekipleri Melih Okutan'ın peşinde
Süper Lig ekipleri Melih Okutan'ın peşinde
G.Saray'ın listesindeydi! Onyekuru'da flaş gelişme
G.Saray'ın listesindeydi! Onyekuru'da flaş gelişme
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
Yılın ilk bombası! İşte yeni takımı...
Yılın ilk bombası! İşte yeni takımı...
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Mesut Özil'in yeni oyuncağı dudak uçuklattı
Mesut Özil'in yeni oyuncağı dudak uçuklattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da kadro sil baştan!
Galatasaray'da kadro sil baştan!
Galatasaray'ın listesindeki Onyekuru'nun talipleri arttı
G.Saray'ın listesindeydi! Onyekuru'da flaş gelişme
Ersun Yanal: Defansif oynadığımız bir maç oldu
'Defansif oynadığımız bir maç oldu'
Arda Turan: İnşallah Omar iyi olacak. Dua ediyoruz
'İnşallah Omar iyi olacak. Dua ediyoruz'
Galatasaray'da Radamel Falcao sakatlandı!
G.Saray'da Falcao şoku! 29 dakikada...
Emre Kılınç: Özür dilerim
Emre Kılınç'tan kırmızı kart açıklaması!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.