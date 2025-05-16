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Galatasaray'da kaleci kararı! Yönetim harekete geçti, imzalar atılıyor...

Uzun yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın geleceği belirsizliğini korurken Sarı-Kırmızılılar'da Günay Güvenç için de karar verildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da kaleci kararı! Yönetim harekete geçti, imzalar atılıyor...
Berker İşleyen
Günay Güvenç

Günay Güvenç

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan Fernando Muslera'nın yerine yeni bir kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da bu sezonki performansıyla alkış toplayan isimlerden olan Günay Güvenç için de harekete geçildi.

TAKIMDA KALACAK

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Sarı-Kırmızılılar'da yeni sezonda da ikinci kaleci olmaya devam edecek olan Güvenç'in Muslera gitse de kalsa da takımda kalacağı öğrenildi.

İMZALAR ATILIYOR

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Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca Günay'ın 2026'da bitecek sözleşmesini 2027 yılına uzatmayı planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Günay Güvenç son dakika galatasaray muslera
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