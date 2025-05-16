Galatasaray'da kaleci kararı! Yönetim harekete geçti, imzalar atılıyor...

Galatasaray'da sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan Fernando Muslera'nın yerine yeni bir kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da bu sezonki performansıyla alkış toplayan isimlerden olan Günay Güvenç için de harekete geçildi.

TAKIMDA KALACAK

Sarı-Kırmızılılar'da yeni sezonda da ikinci kaleci olmaya devam edecek olan Güvenç'in Muslera gitse de kalsa da takımda kalacağı öğrenildi.

İMZALAR ATILIYOR

Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca Günay'ın 2026'da bitecek sözleşmesini 2027 yılına uzatmayı planlıyor.