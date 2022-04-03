Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği maçtan sonra akıllar Kerem Aktürkoğlu'nda kaldı. Genç oyuncu maçın ilk yarısında sakatlanarak yerini Emre Kılınç'a bırakmıştı. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan sarı-kırmızılılarda Kerem'in derbide oynayıp oynayamayacağı netlik kazandı.

CİDDİ BİR DURUMU YOK

Kerem Aktürkoğlu'nun ciddi bir sakatlığı bulunmuyor. Riske edilmemek için oyundan çıkarılan ve yapılacak son kontrollerden sonra durumu netleşecek genç yıldızın, önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor.



