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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

03.04.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli oldu. Mücadelenin 33. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Kerem, acılar içinde oyun alanının dışına çıktı. Bu olaydan sonra genç oyuncunun Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı konuşulmaya başladı. İşte detaylar...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği maçtan sonra akıllar Kerem Aktürkoğlu'nda kaldı. Genç oyuncu maçın ilk yarısında sakatlanarak yerini Emre Kılınç'a bırakmıştı. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan sarı-kırmızılılarda Kerem'in derbide oynayıp oynayamayacağı netlik kazandı.

CİDDİ BİR DURUMU YOK

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Kerem Aktürkoğlu'nun ciddi bir sakatlığı bulunmuyor. Riske edilmemek için oyundan çıkarılan ve yapılacak son kontrollerden sonra durumu netleşecek genç yıldızın, önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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