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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor

16.11.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme imzalıyor. Erzincan'dan bedelsiz gelen ve 2 yıl içinde hem Cimbom'un hem de A Milli Takım'ın vazgeçilmezi olan Kerem, 20 milyon Euro'luk serbest kalma maddesiyle yeni mukavele imzalayacak.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın gerçek bir yıldızı oluyor… Sarı-kırmızılı yönetim, 23 yaşındaki başarılı futbolcunun sözleşmesini 2026'ya kadar uzatıyor. Eylül 2020'de Erzincanspor'dan bedelsiz alınan Kerem, 2 yıl içinde performansıyla büyük ses getirdi. Hem Cimbom'un hem de A Milli Takım'ın vazgeçilmezleri arasına giren genç futbolcunun bonservis değeri yükseldi ve yıllık maaşına da zam yapılıyor.

MİLLİ DÖNÜŞTE İMZA ATACAK

Avrupa kulüplerinin radarına giren ve Terim'in "Gözbebeğimiz" dediği 23 yaşındaki oyuncunun 900 bin TL olan yıllık maaşı 10 milyon TL oldu. Ayrıca bonuslar içeren kontrata serbest kalma maddesi de konuldu: 20 milyon Euro. Kerem Aktürkoğlu'nun Milli Takım dönüşü imza atması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar daha önce iç transferde Taylan Antalyalı, Luyindama ve İsmail Çipe ile sözleşme yenilemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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