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Galatasaray'da keyifleri kaçıran gelişme! Sacha Boey için gözlemci yolladılar

31.10.2023 08:46 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın performansıyla göz dolduran isimlerinden Sacha Boey için yönetim harekete geçti. Sarı-kırmızılı kurmaylar Fransız oyuncuyla yeni sözleşme yapıp serbest kalma bedelinin 25 milyon euro yapılması konusunda anlaşma sağlamak üzereyken Premier Lig ekipleri gözünü kararttı.

Galatasaray'da keyifleri kaçıran gelişme! Sacha Boey için gözlemci yolladılar
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Sacha Boey için harekete geçen sarı-kırmızılı yönetimin keyfini kaçıran bir gelişme yaşandı.

ARSENAL VE MANU DEVREDE

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Fransız basınında yer alan haberde; Manchester United ve Arsenal Sacha Boey için devreye girdi. Genç sağ bek için gözünü karartan İngiliz devleri, Sacha Boey için Galatasaray maçlarına gözlemci atadı.

BEŞİKTAŞ MAÇINI İZLEDİLER

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Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı maça gözlemci yollayan Manchester United cephesi sezon sonunda Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak. Sacha Boey'in de bu ilgiden memnun olduğu ve sezon sonunda yapılacak teklifleri kabul edebileceği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sacha Boey galatasaray ekipleri

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