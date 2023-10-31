Galatasaray'da keyifleri kaçıran gelişme! Sacha Boey için gözlemci yolladılar

Gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Sacha Boey için harekete geçen sarı-kırmızılı yönetimin keyfini kaçıran bir gelişme yaşandı.

ARSENAL VE MANU DEVREDE

Fransız basınında yer alan haberde; Manchester United ve Arsenal Sacha Boey için devreye girdi. Genç sağ bek için gözünü karartan İngiliz devleri, Sacha Boey için Galatasaray maçlarına gözlemci atadı.

BEŞİKTAŞ MAÇINI İZLEDİLER

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı maça gözlemci yollayan Manchester United cephesi sezon sonunda Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak. Sacha Boey'in de bu ilgiden memnun olduğu ve sezon sonunda yapılacak teklifleri kabul edebileceği aktarıldı.





