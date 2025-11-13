Galatasaray'da kış transfer döneminin ilk transfer hedefi Lookman! Osimhen'den sonra 2.rekor geliyor...

Süper Lig devlerinden Galatasaray’da transfer gündemi hızlanmaya başlandı. Barış Alper Yılmaz’ın son dönemde gösterdiği etkisiz performans sebebiyle takımdaki koltuğu sallanırken, teknik direktör Okan Buruk’un kanat bölgesine hem bireysel olarak daha yaratıcı hem de skor katkısı daha önde olan Lookman için onay verdiği belirtildi. İşte detaylar…

‘‘KASA KOLAYLIĞI VAR!’’

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, ‘‘Lookman Galatasaray'da forma giymek istiyor, burada bonservis konusu var. Galatasaray'ın bu bonservisini ödeyecek ekonomik anlamda da kasa kolaylığı var. Geriye kalan tek şey teklif yapmak, bu kadar net aslında.’’ ifadelerini kullandı.

VICTOR OSIMHEN DEVREDE

Galatasaray'da takımın Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen milli takımdan çok yakın arkadaşı olan Ademola Lookman için çok istekli durumda. Osimhen'in oyun tarzını çok beğendiği kanat oyuncusu için gelirse çok iş yapar dediği gelen bilgiler arasında. Öte yandan Milli arada Lookman ile de konuşan Osimhen'in oyuncuyla bağlantıyı iyi tuttuğu ve Galatasaray'la Lookman arasında köprü görevi kurduğu belirtildi.

TEKLİF BELLİ OLDU! 2.REKOR GELEBİLİR…

Galatasaray'ın kış transfer döneminde İtalyan ekibi Atalanta ile masaya oturacağı ve sarı-kırmızılıların bu transfer için 40 milyon euro bütçe ayırdığı konuşuluyor. Transferin bu rakama tamamlanması durumunda Ademola Lookman, Victor Osimhen'den sonra Süper Lig tarihinde bonservisine en yüksek bedel ödenen 2. isim olacak.

YILLIK MAAŞ 7-8 OLABİLİRSE…

Gazeteci Ali Naci Küçük’e göre; Galatasaray, Lookman için 35-40M€ bandında bir bütçe düşünüyor. Oyuncu da istediği yıllık rakamı 7-8M€'ya çekerse Galatasaray ocak ayında Lookman için masaya oturur.

‘‘GALATASARAY ARTIK BÜYÜK OYNUYOR…’’

Geçtiğimiz günlerde konuşan Dursun Özbek, "Eski bonservis bedellerine bakmamak gerekiyor. Galatasaray artık büyük oynuyor, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor ve buna göre para harcamak zorunda. Şu anki bütçemiz 400M€ ama hedefimiz bütçeyi 1 milyar euro'ya kadar çıkarmak. Bu da mümkün." Diye konuşmuştu.