Galatasaray'da korkulan senaryo gerçek oldu! Uğurcan Çakır'dan kahreden haber

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya 1-0 mağlup olduğu gecede yaşanan sakatlık şoku, Süper Lig'e de sıçradı. Karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan ve durumu büyük merak konusu olan Uğurcan Çakır için beklenen haber geldi ancak sonuçlar teknik heyetin yüzünü güldürmedi.

OKAN BURUK SİNYALİ VERMİŞTİ

Teknik direktör Okan Buruk, Monaco maçı sonrası yaptığı açıklamada Uğurcan'ın üst adalesinde problem olduğunu belirterek, "Antalyaspor maçında bizimle olamayacak" demişti. Buruk, kesin durumun İstanbul'da çekilecek MR sonrası netleşeceğini aktarmıştı.

VE KÖTÜ HABER GELDİ: EN AZ 2-3 HAFTA!

Antalyaspor maçı kafilesine dahil edilmeyen milli kalecinin MR sonuçları belli oldu. Sözcü'nün haberine göre; Uğurcan Çakır'ın tedavisinin 2-3 hafta sürmesi öngörülüyor. Bu süre zarfında Galatasaray kalesi, tecrübeli yedek kalecilere emanet edilecek.

SAĞLIK HEYETİNDEN "ERKEN DÖNÜŞ" OPERASYONU

Kötü habere rağmen Florya'da umutlar tükenmiş değil. Galatasaray sağlık heyetinin, yoğun bir tedavi programı uygulayarak Uğurcan Çakır'ı öngörülen süreden daha erken sahaya döndürmek için seferber olduğu öğrenildi. Hedef, kritik virajda as kaleciyi takıma bir an önce monte etmek.

UĞURCAN'IN BU SEZONKİ KARNESİ

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Uğurcan Çakır, kalesinde 16 gol gördü. Tecrübeli eldiven, çıktığı maçların 9'unda ise kalesini gole kapatarak güven vermişti.