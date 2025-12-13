SPOR

Galatasaray'da korkulan senaryo gerçek oldu! Uğurcan Çakır'dan kahreden haber

Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco mağlubiyetinin faturası ağır oldu! Sarı-kırmızılıların kalesindeki dev isim Uğurcan Çakır'ın MR sonuçları çıktı, taraftarın yüreği ağzına geldi. Okan Buruk'un "Antalya'da yok" dediği milli eldivenin tedavi süreci ve kaçıracağı maçlar netleşti. İşte Uğurcan'ın sahalara döneceği o tarih...

Emre Şen
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya 1-0 mağlup olduğu gecede yaşanan sakatlık şoku, Süper Lig'e de sıçradı. Karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan ve durumu büyük merak konusu olan Uğurcan Çakır için beklenen haber geldi ancak sonuçlar teknik heyetin yüzünü güldürmedi.

OKAN BURUK SİNYALİ VERMİŞTİ

Galatasaray da korkulan senaryo gerçek oldu! Uğurcan Çakır dan kahreden haber 1

Teknik direktör Okan Buruk, Monaco maçı sonrası yaptığı açıklamada Uğurcan'ın üst adalesinde problem olduğunu belirterek, "Antalyaspor maçında bizimle olamayacak" demişti. Buruk, kesin durumun İstanbul'da çekilecek MR sonrası netleşeceğini aktarmıştı.

VE KÖTÜ HABER GELDİ: EN AZ 2-3 HAFTA!

Galatasaray da korkulan senaryo gerçek oldu! Uğurcan Çakır dan kahreden haber 2

Antalyaspor maçı kafilesine dahil edilmeyen milli kalecinin MR sonuçları belli oldu. Sözcü'nün haberine göre; Uğurcan Çakır'ın tedavisinin 2-3 hafta sürmesi öngörülüyor. Bu süre zarfında Galatasaray kalesi, tecrübeli yedek kalecilere emanet edilecek.

SAĞLIK HEYETİNDEN "ERKEN DÖNÜŞ" OPERASYONU

Galatasaray da korkulan senaryo gerçek oldu! Uğurcan Çakır dan kahreden haber 3

Kötü habere rağmen Florya'da umutlar tükenmiş değil. Galatasaray sağlık heyetinin, yoğun bir tedavi programı uygulayarak Uğurcan Çakır'ı öngörülen süreden daha erken sahaya döndürmek için seferber olduğu öğrenildi. Hedef, kritik virajda as kaleciyi takıma bir an önce monte etmek.

UĞURCAN'IN BU SEZONKİ KARNESİ

Galatasaray da korkulan senaryo gerçek oldu! Uğurcan Çakır dan kahreden haber 4

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Uğurcan Çakır, kalesinde 16 gol gördü. Tecrübeli eldiven, çıktığı maçların 9'unda ise kalesini gole kapatarak güven vermişti.

