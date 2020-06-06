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Galatasaray'da koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.06.2020 21:05 | Son Güncelleme

Galatasaray’da bugün yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı.

Galatasaray'da koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı

Galatasaray Futbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara Medical Park ve Liv Hospital'ın desteğiyle bu sabah Kovid-19 testleri yapıldığı bildirildi.

Test sonuçlarının negatif çıktığı kaydedildi.

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