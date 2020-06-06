Galatasaray'da koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı

Galatasaray Futbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara Medical Park ve Liv Hospital'ın desteğiyle bu sabah Kovid-19 testleri yapıldığı bildirildi.
Test sonuçlarının negatif çıktığı kaydedildi.
Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer
F.Bahçeli eski yıldızın 17 yıllık evliliği sona erdi!
Corinthians Vagner Love'ı duyurdu
Hakemlerin test sonuçları negatif çıktı
N'Koudou'nun durumu pazartesi günü belli olacak
Juventus transferi bitirdi
Trabzonspor hedeflerini değiştirmeyecek
Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi!
Galatasaray'dan yeni forvet bombası
Jorge Jesus'un sözleşmesi uzatıldı
Beşiktaş'ta şok! Yıldız futbolcu sakatlandı...
Ali Koç, Nihat Özdemir'e cevap verdi
G.Saray Şampiyonlar Ligi'nde
B. Dortmundlu yıldızlara hijyen cezası!
Timo Werner'in yeni takımı belli oldu
Eski Playboy yıldızı kulüp satın aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum