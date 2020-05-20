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Galatasaray'da koronavirüs testleri yapıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.05.2020 11:46 | Son Güncelleme

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular bir kez daha Kovid-19 testinden geçti. Sarı-kırmızılıların testlerin sonuçlarına göre hareket edeceği ve antrenman programının belirleneceği kaydedildi.

Galatasaray'da koronavirüs testleri yapıldı

Galatasaray’da geçtiğimiz hafta yapılan Kovid-19 testlerinde performans ekibinde yer alan bir personelin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından testlerin yeniden yapılmasına karar verilmişti. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki çalışmalarına da son vermişti.

Bugün sabah saatlerinde sağlık ekiplerinin tesislere gelmesinin ardından; sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular bir kez daha Kovid-19 testine tabi tutuldu. Bugünkü programda antrenman olmadığı için testlerin yapılmasının ardından futbolcular, tesislerden ayrıldı. Test sonuçlarının bu gece ya da yarın belli olması bekleniyor.

SONUÇLARA GÖRE ANTRENMAN PROGRAMI BELLİ OLACAK

Galatasaray testlerin sonuçlarına göre hareket edecek. Gerçekleştirilen testlerden negatif sonuçlar çıkarsa, sarı-kırmızılılar kısa sürede antrenmanlara başlayacak. Pozitif vakaya rastlanması halinde ise durum bir kez daha gözden geçirilecek.

(DHA)

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