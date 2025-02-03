Galatasaray'da krizin adıydı, Mourinho'nun eski takımına imza atmak için İstanbul'dan ayrıldı! İmza...

Galatasaray'daki geleceği bir türlü netlik kazanmayan Victor Nelsson için karar verildi. Sarı-Kırmızılı ekip Danimarkalı oyuncunun transferi konusunda İtalya'nın Roma kulübü ile anlaşmaya vardı.

'GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK'

Fabrizio Romano, Galatasaray ve Roma'nın Nelsson'un transferi için anlaştığını ve bu transferin gün içinde tamamlanacağını açıkladı. Diğer yandan, Relevo'da çıkan habere göre, Roma, Nelsson'u satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

İMZAYA GİDİYOR

Zaman zaman gerek yaptığı kritik hatalar gerekse forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılma talepleri ile gündeme gelen Nelsson'un sağlık kontrolünden geçerek imza atmak üzere İtalya'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

KADROYA ALINMADI

Nelsson, transfer görüşmeleri sebebiyle Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçın kadrosunda yer almadı.

Galatasaray, 2021 yılında 26 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmıştı. Nelsson, sarı-kırmızılı formayla 144 maçta görev aldı, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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