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Galatasaray'da krizin adıydı, Mourinho'nun eski takımına imza atmak için İstanbul'dan ayrıldı! İmza...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.02.2025 10:45
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Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray transfer çalışmalarına da hız verirken gelen isimler kadar takımdan ayrılan isimler de merak ediliyordu. Sarı-Kırmızılılar'da takımda kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerden olan Victor Nelsson için de sürpriz bir gelişme yaşandı. Son dönemde Sarı-Kırmızılılar'da Danimarkalı, Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil edilmezken Mourinho'nun eski takımına imza atmak üzere İstanbul'dan ayrıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da krizin adıydı, Mourinho'nun eski takımına imza atmak için İstanbul'dan ayrıldı! İmza...
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'daki geleceği bir türlü netlik kazanmayan Victor Nelsson için karar verildi. Sarı-Kırmızılı ekip Danimarkalı oyuncunun transferi konusunda İtalya'nın Roma kulübü ile anlaşmaya vardı.

'GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK'

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Fabrizio Romano, Galatasaray ve Roma'nın Nelsson'un transferi için anlaştığını ve bu transferin gün içinde tamamlanacağını açıkladı. Diğer yandan, Relevo'da çıkan habere göre, Roma, Nelsson'u satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

İMZAYA GİDİYOR

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Zaman zaman gerek yaptığı kritik hatalar gerekse forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılma talepleri ile gündeme gelen Nelsson'un sağlık kontrolünden geçerek imza atmak üzere İtalya'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

KADROYA ALINMADI

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Nelsson, transfer görüşmeleri sebebiyle Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçın kadrosunda yer almadı.

Galatasaray, 2021 yılında 26 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmıştı. Nelsson, sarı-kırmızılı formayla 144 maçta görev aldı, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

Galatasaray'da krizin adıydı Mourinho'nun eski takımına imza atmak için İstanbul'dan ayrıldı! İmza...

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20:00
Gaziantep FK Gaziantep FK
-
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika galatasaray nelsson
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