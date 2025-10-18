Galatasaray'da Leroy Sane 2.5 sene sonra double yaptı! Maç sonu Okan Buruk ve İlkay Gündoğan'a özel pay verdi...

Süper Lig’de 9.hafta Başakşehir-Galatasaray maçına sahne oldu. Attığı 2 golle takımının yıldızı olan Leroy Sane 2.5 yıl sonra double yaptı. En son Bayern Münih formasıyla Werder Bremen'e 2 gol atan yıldız oyuncu maç sonu açıklamalarda bulundu. Sane, teknik direktör Okan Buruk’a ayrı bir yer ayırdı.

‘‘OKAN HOCA BANA ÇOK DESTEK OLDU!’’

Leroy Sane, ‘‘İlkay ağabeyle de Okan hocayla da konuştuk, Okan hoca bana çok destek oldu. Apo ağabey de aynı şekilde, ona gol sözü verdim ben. İyi bir maç çıkarttık. Gerçekten çok mutluyum.’’ dedi.

‘‘ŞANSLI HİSSEDİYORUM…’’

Leroy Sane, "Çok iyi adapte oldum. Çok mutluyum bu şehirde. Kulüpte harika iş çıkarıyorlar. Sürekli bize çok destek oluyorlar. Çok iyi bir grubun parçasıyım, bunun için şanslı hissediyorum." ifadelerinde bulundu.

TARAFTARI ÖVDÜ!

Leroy Sane, "Ben bir takım oyuncusuyum. Maçın sonunda galip gelmişsek en önemlisi bu. Golü kim atarsa atsın önemli olan kazanmamız. Galatasaray taraftarı çok iyi, her zaman bize itici güç oluyorlar. Onlarla birlikte çok daha iyi oynuyoruz." dedi.

GALATASARAY’DAN SANE PAYLAŞIMI!

Galatasaray'ın paylaşımı: "In𝐒𝐚𝐧𝐞́ in Başakşehir."