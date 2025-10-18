SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Leroy Sane 2.5 sene sonra double yaptı! Maç sonu Okan Buruk ve İlkay Gündoğan'a özel pay verdi...

Galatasaray, Süper Lig’in 9.haftasında Başakşehir ile karşılaştı. Sahadan Leroy Sane’nin attığı 2 golle galip ayrılan sarı kırmızılılar puanını 25 yaparak liderliğini sürdürdü. 2.5 yıl sonra double yapan Leroy Sane ise maçın ardından Okan Buruk’a özel bir pay verdi.

Galatasaray'da Leroy Sane 2.5 sene sonra double yaptı! Maç sonu Okan Buruk ve İlkay Gündoğan'a özel pay verdi...
Burak Kavuncu
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig’de 9.hafta Başakşehir-Galatasaray maçına sahne oldu. Attığı 2 golle takımının yıldızı olan Leroy Sane 2.5 yıl sonra double yaptı. En son Bayern Münih formasıyla Werder Bremen'e 2 gol atan yıldız oyuncu maç sonu açıklamalarda bulundu. Sane, teknik direktör Okan Buruk’a ayrı bir yer ayırdı.

‘‘OKAN HOCA BANA ÇOK DESTEK OLDU!’’

Galatasaray da Leroy Sane 2.5 sene sonra double yaptı! Maç sonu Okan Buruk ve İlkay Gündoğan a özel pay verdi... 1

Leroy Sane, ‘‘İlkay ağabeyle de Okan hocayla da konuştuk, Okan hoca bana çok destek oldu. Apo ağabey de aynı şekilde, ona gol sözü verdim ben. İyi bir maç çıkarttık. Gerçekten çok mutluyum.’’ dedi.

‘‘ŞANSLI HİSSEDİYORUM…’’

Galatasaray da Leroy Sane 2.5 sene sonra double yaptı! Maç sonu Okan Buruk ve İlkay Gündoğan a özel pay verdi... 2

Leroy Sane, "Çok iyi adapte oldum. Çok mutluyum bu şehirde. Kulüpte harika iş çıkarıyorlar. Sürekli bize çok destek oluyorlar. Çok iyi bir grubun parçasıyım, bunun için şanslı hissediyorum." ifadelerinde bulundu.

TARAFTARI ÖVDÜ!

Galatasaray da Leroy Sane 2.5 sene sonra double yaptı! Maç sonu Okan Buruk ve İlkay Gündoğan a özel pay verdi... 3

Leroy Sane, "Ben bir takım oyuncusuyum. Maçın sonunda galip gelmişsek en önemlisi bu. Golü kim atarsa atsın önemli olan kazanmamız. Galatasaray taraftarı çok iyi, her zaman bize itici güç oluyorlar. Onlarla birlikte çok daha iyi oynuyoruz." dedi.

GALATASARAY’DAN SANE PAYLAŞIMI!

Galatasaray'ın paylaşımı: "In𝐒𝐚𝐧𝐞́ in Başakşehir."

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
1 - 2
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray'da İlkay Gündoğan'ın akıl dolu pasına Sane'den şık bitiriş...G.Saray'da İlkay Gündoğan'ın akıl dolu pasına Sane'den şık bitiriş...
Trabzonspor Karadeniz derbisinde galip!Trabzonspor Karadeniz derbisinde galip!
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir galatasaray Leroy Sane Süper Lig'de 9.hafta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meloni'den 'Trump'ın metresi' yorumuna sert tepki

Meloni'den 'Trump'ın metresi' yorumuna sert tepki

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

8 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı! 'Sözde Adli Tıp raporu...'

8 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı! 'Sözde Adli Tıp raporu...'

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

AK Parti Meclis'e sundu: 2026 vergiler ile geliyor!

AK Parti Meclis'e sundu: 2026 vergiler ile geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.