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Galatasaray'da maç sonu, Emre Kılınç, Taylan ve Luyindama konuştu

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.10.2020 22:13 | Son Güncelleme

Süper Ligin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekipte maç sonu Luyindama, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da maç sonu, Emre Kılınç, Taylan ve Luyindama konuştu

Galatasaray 10 kişi kaldığı mücadelede Erzurumspor'u 2-1 yendi. Maçın ardından Luyindama, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı maçı ve performansları değerlendirdi.

EMRE KILINÇ: ARKADAŞLARIM MENUNSA SORUN YOK

Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç, Erzurumspor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Emre, "Kazanmamız gereken bir maçtı. İkinci yarıda 10 kişi kalmamız bizi etkiledi. Galibiyet serisi yakalamamız için Erzurum deplasmanı önemliydi. Burası zor bir deplasman, rakım çok yüksek" dedi

Kendi performansını da değerlendiren Emre, "Takıma katkı verebiliyorsam, taraftarlar ve takım arkadaşlarım benden memnunsa nerede oynadığımın önemi yok" şeklinde konuştu.

TAYLAN ANTALYALI: BENİM İÇİN DUYGUSALDI

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Erzurumspor'u 2-1 yendikleri maçı değerlendirdi.

İki haftadır 10 kişi kalmalarına rağmen çok iyi mücadele ettiklerinin altını çizen Taylan, "Benim için duygusal bir maçtı; Erzurum'daki performansım bana Galatasaray'ın kapılarını açtı. Bizim için mutlak kazanmamız gereken bir maçtı, iki haftadır 10 kişi kalıyoruz ama yine de iyi mücadele ediyoruz" dedi.

Kendi performansını da değerlendiren Taylan, "Sezona iyi başladım ama bu yeterli değil. A Milli Takım arasından önce de bir sakatlık geçirdim ama yavaş yavaş toparlamaya başladım. Çok çalışarak sezon başı performansımı yakalayıp hatta da onun da üstüne çıkarak Galatasaray'a katkı sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

LUYİNDAMA: ŞU ANDA YZDE YÜZ DEĞİLİM

Galatasaraylı futbolcu Luyindama, Erzurumspor'u 2-1 yendikleri maçı değerlendirdi.

Performansının henüz %100'de olmadığının da altını çizen Luyindama, "Performansta şu anda %100 değilim, maç oynadıkça çok daha iyi duruma geleceğim, hocam da bu durumu biliyor ve beni destekliyor. Sezon uzun ve her geçen gün kişisel olarak da gelişiyorum" şeklinde konuştu.

Erzurumspor karşısında ikinci yarıda daha iyi oynadıklarını ifade eden Luyindama, "İlk yarıda maç ortadaydı ancak soyunma odasına girdik ve arkadaşlarımızla konuşarak bu maçı kazanmamız gerektiğini söyledik. İkinci yarıda çok daha iyi durumdaydı, kararlı oynadık ve kazandık" dedi

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