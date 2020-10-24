Galatasaray'da maç sonu, Emre Kılınç, Taylan ve Luyindama konuştu

Galatasaray 10 kişi kaldığı mücadelede Erzurumspor'u 2-1 yendi. Maçın ardından Luyindama, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı maçı ve performansları değerlendirdi.

EMRE KILINÇ: ARKADAŞLARIM MENUNSA SORUN YOK

Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç, Erzurumspor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Emre, "Kazanmamız gereken bir maçtı. İkinci yarıda 10 kişi kalmamız bizi etkiledi. Galibiyet serisi yakalamamız için Erzurum deplasmanı önemliydi. Burası zor bir deplasman, rakım çok yüksek" dedi

Kendi performansını da değerlendiren Emre, "Takıma katkı verebiliyorsam, taraftarlar ve takım arkadaşlarım benden memnunsa nerede oynadığımın önemi yok" şeklinde konuştu.

TAYLAN ANTALYALI: BENİM İÇİN DUYGUSALDI

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Erzurumspor'u 2-1 yendikleri maçı değerlendirdi.

İki haftadır 10 kişi kalmalarına rağmen çok iyi mücadele ettiklerinin altını çizen Taylan, "Benim için duygusal bir maçtı; Erzurum'daki performansım bana Galatasaray'ın kapılarını açtı. Bizim için mutlak kazanmamız gereken bir maçtı, iki haftadır 10 kişi kalıyoruz ama yine de iyi mücadele ediyoruz" dedi.